'Cash or Trash': Obiteljsko blago ostalo kod vlasnice, a neobični uređaj prodali za 600 eura!

Nova epizoda 'Cash or Trasha' još je jednom pokazala da se u studiju ne procjenjuju samo predmeti, nego i uspomene, odnosi i odluke koje nije lako donijeti. Pred stručnjacima i trgovcima tako se našlo obiteljsko nasljeđe, modni predmet s jasnim porijeklom i neobičan znanstveni uređaj koji je izazvao znatiželju čak i među onima koji su navikli na rijetkosti.

Prva se u emisiji predstavila Ružica iz Gospića, koja je pred stručnjake stavila ono što sama naziva obiteljskim blagom. Riječ je o zbirci kovanica iz različitih razdoblja i dijelova svijeta, koje joj je tijekom godina donosio pokojni suprug kroz svoju novinarsku karijeru. Svaka kovanica za nju ima osobnu priču, a odluka o prodaji nije bila jednostavna.

Foto: NOVA TV

- Ako se odlučim na prodaju, zaista bih željela da taj netko ima duboku spoznaju vrijednosti tih kovanica i moje emocionalne vezanosti za njih - rekla je Ružica.

- Privukli su me euri, ima i srebrnjaka, tu imamo i 50 feninga iz 1950. godine, nešto iz Azije. Kovanice su u jako lijepom stanju i mislim da bi ih ljudi kupovali više prema sentimentu nego prema strogom kolekcionarskom aspektu. Moja procjena je 430 eura - rekao je Ilam.

- Ne mogu reći da sam očekivala ogromnu cifru, ali mislim da je premalo. Od kupaca očekujem da su stručni - priznala je Ružica nakon procjene.

Tijekom aukcije ponude su rasle od 100 do 420 eura, no Ružica je ipak odlučila zadržati zbirku za sebe. Kovanice su se tako vratile kući, zajedno s pričama koje nose.

Sljedeći se pred stručnjacima pojavio Vedran iz Zagreba, koji je na procjenu stavio kožnu žensku torbicu kupljenu u Firenci. Torbica se u njegovoj obitelji prenosila iz ruke u ruku, a Vedranu je bilo važno da predmet dobije novu priliku.

- Bilo bi dobro ostaviti dobar dojam na kupce i postići neku cijenu, ali u redu je i da torbica prijeđe u druge ruke za manje novca. Samo da ne stoji i da se koristi - rekao je.

- Definitivno je proizvedena u Firenci. Riječ je o kvalitetnom ručnom radu, pozlaćeni detalji su dobro očuvani. Moja procjena je 30 eura - rekao je Ilam.

Foto: NOVA TV

U sobi trgovaca torbica je izazvala interes, a posebno se istaknula Borna, koja je prostor pretvorila u improviziranu modnu pistu. Tijekom aukcije ponude su se kretale od 10 do 60 eura, a Vedran je odlučio prihvatiti ponudu. Torbica je naposljetku prodana Borni, koja je nakon kupnje kratko zaključila: 'Ja ću je sigurno par puta u životu isfurati.'

Foto: NOVA TV

Najviše znatiželje u studiju izazvao je posljednji predmet. Ante Toni, kolekcionar iz Osijeka, po drugi se put pojavio u emisiji s neobičnim uređajem koji su nekada koristili znanstvenici. Riječ je o heliostatu, predmetu koji je kupio prije četrdesetak godina, iako u tom trenutku nije znao točno o čemu je riječ.

- Donosim jedan neobičan aparat koji su u ono vrijeme koristili znanstvenici - rekao je Ante Toni.

- Ovo je primarno astronomski uređaj. Trebao bi se postaviti prema suncu s južne strane i služi za praćenje prividnog kretanja sunca. Moje mišljenje je da je ovaj heliostat iz 1880. godine i procjenjujem ga na 800 eura jer je poseban predmet - zaključio je Ilam.

- Malo sam iznenađen procjenom, premda nisam vezan za neku određenu cijenu - priznao je Ante Toni.

Foto: NOVA TV

U sobi trgovaca heliostat je izazvao posebno zanimanje, a zanimljivo je bilo i to što je sam prodavatelj dodatno objašnjavao predmet stručnjacima. Tijekom aukcije ponude su rasle od 200 do 470 eura, no nakon dodatnih pregovora i cjenkanja postignut je dogovor. Heliostat je naposljetku prodan Stjepanu za 600 eura, čime je pronašao novog vlasnika.

Foto: NOVA TV



Još jedna epizoda 'Cash or Trasha' završila je stolom koji je ponovno bio pun priča, uspomena i iznenađenja. Dok su neki predmeti pronašli nove vlasnike, drugi su se vratili kući sa svojim vlasnicima, potvrđujući da se u ovoj emisiji ne odlučuje samo na temelju brojki, nego i osjećaja. U 'Cash or Trashu' uspomene se ponekad čuvaju, a ponekad dijele - i upravo u tome leži njihova prava vrijednost.