STRUČNJACI IZNENAĐENI

Neobičan znanstveni uređaj u posljednoj epizodi Cash or Trash

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Nova Tv

Posebnu pažnju izazvat će Ante Toni, kolekcionar iz Osijeka, koji se po drugi put vraća u Cash or Trash s neobičnim znanstvenim uređajem koji su nekada koristili znanstvenici

Nova epizoda Cash or Trasha donijet će predmete koji će otvoriti pitanja vrijednosti, uspomena, ali i granice između onoga što se može procijeniti i onoga što se ne može lako pustiti. Pred stručnjacima i trgovcima naći će se obiteljsko nasljeđe, modni predmet s jasnim porijeklom i neobičan uređaj čija će funkcija izazvati znatiželju i raspravu u studiju.

U emisiju će stići Ružica iz Gospića s obiteljskim blagom koje za nju ima snažnu emotivnu težinu. Riječ je o zbirci kovanica iz različitih razdoblja i dijelova svijeta, koje joj je donosio pokojni suprug tijekom svoje novinarske karijere. Iako je svjesna tržišne vrijednosti, Ružica će naglasiti da joj je jednako važna i priča koja stoji iza svakog komada.

Foto: Nova Tv

Sasvim drugačiji predmet predstavit će Vedran iz Zagreba. Pred trgovce će stići kožna ženska torbica kupljena u Firenci, koja se u obitelji prenosila iz ruke u ruku. Vedranu će biti važno da predmet dobije novu svrhu i da ponovno bude korišten, čak i ako to znači da neće postići visoku cijenu.

Posebnu pažnju izazvat će Ante Toni, kolekcionar iz Osijeka, koji se po drugi put vraća u Cash or Trash s neobičnim znanstvenim uređajem koji su nekada koristili znanstvenici. Riječ je o heliostatu, predmetu toliko specifičnom da će potaknuti dodatna pitanja, objašnjenja i iznenađenje, čak i među samim stručnjacima.

Foto: Nova Tv

Koje će priče završiti prodajom, a koje će ostati tamo gdje im je mjesto, gledatelji će doznati u novoj, ujedno i posljednjoj epizodi Cash or Trasha u 18 sati na Novoj TV!

