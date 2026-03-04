Catherine O'Hara je svijet do suza nasmijavala, a njezina je smrt ove godine šokirala sve

Svijet filma bio je zavijen u crno nakon iznenadne vijesti da je 30. siječnja ove godine u 72. godini preminula Catherine O'Hara, legendarna kanadsko-američka glumica čiji je jedinstveni talent obilježio generacije. Od uloge majke u kultnom božićnom klasiku "Sam u kući" do ekscentrične i nezaboravne Moire Rose u seriji "Schitt's Creek", O'Hara je bila majstorica transformacije koja je svakom liku udahnula srce i dušu.

Catherine Anne O'Hara rođena je 4. ožujka 1954. u Torontu, kao šesto od sedmero djece u velikoj katoličkoj obitelji irskog podrijetla. Humor je bio dio obiteljskog DNK. Kako je sama jednom ispričala, njezina majka Margaret Ann imala je nevjerojatan dar za imitiranje ljudi koje bi srela na poslu, dok je otac Marcus uvijek pronalazio razlog za smijeh.

Njezin put prema slavi nije bio trenutačan. Nakon srednje škole zaposlila se kao konobarica u torontskom kazalištu The Second City, legendarnoj komičarskoj instituciji. Tamo je upijala znanje gledajući velikane poput Johna Candyja i Eugenea Levyja, a ubrzo je postala zamjena za buduću zvijezdu "Saturday Night Livea", Gildu Radner. Njezin talent brzo je prepoznat pa je postala ključna članica glumačke postave.

Pravi proboj dogodio se 1976. godine s pokretanjem kultne humoristične serije SCTV (Second City Television), kanadskog odgovora na SNL. O'Hara je pokazala svestranost, stvarajući originalne likove poput pjevačice Lole Heatherton i briljantne imitacije slavnih osoba. Za svoj rad na seriji nagrađena je 1982. godine Emmyjem za najbolji scenarij, čime je potvrdila da nije samo talentirana glumica, već i vrsna autorica.

Iako je već imala uspješnu karijeru, uloga koja ju je zauvijek urezala u srca publike diljem svijeta bila je ona Kate McCallister u blockbusteru "Sam u kući" i njegovom nastavku. Njezina izvedba majke koja u panici shvaća da je zaboravila sina i čini sve kako bi mu se vratila, postala je nezaboravna. Dirljiva posveta njezinog filmskog sina Macaulayja Culkina nakon njezine smrti, koja je započela riječima "Mama. Mislio sam da imamo vremena", najbolje svjedoči o dubini veze koju su stvorili.

Paralelno je gradila reputaciju glumice koja se ne boji neobičnih i zahtjevnih uloga. U suradnji s redateljem Timom Burtonom ostvarila je dvije poznate uloge: kao ekscentrična umjetnica Delia Deetz u horor komediji "Bubimir" te posuđujući glas Sally u animiranom remek-djelu "Predbožićna noćna mora". Posebno poglavlje njezine karijere čini suradnja s redateljem Christopherom Guestom u nizu hvaljenih "mockumentary" filmova poput "Best in Show" i "A Mighty Wind", gdje je njezina sposobnost improvizacije došla do punog izražaja.

U trenutku kada su mnogi mislili da je najbolje ostavila iza sebe, Catherine O'Hara doživjela je spektakularnu renesansu karijere ulogom Moire Rose u seriji "Schitt's Creek" (2015. – 2020.). Kao bivša zvijezda sapunica, supruga propalog tajkuna koja je prisiljena živjeti u motelu, stvorila je jedan od najoriginalnijih televizijskih likova desetljeća. Njezin neponovljiv, transatlantski naglasak, nevjerojatna kolekcija perika i vokabular koji je zbunjivao i najobrazovanije, postali su globalni fenomen. Za ovu ulogu osvojila je sve najvažnije televizijske nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus, te se predstavila potpuno novoj generaciji gledatelja.

Na snimanju "Bubimira" upoznala je ljubav svog života, scenografa i redatelja Boa Welcha. Kako je kasnije ispričala, Welch je stalno razgovarao s njom na setu, ali je nikada nije pozvao van, sve dok se nije požalila redatelju Timu Burtonu koji je potom odigrao ulogu posrednika. Vjenčali su se 1992. godine i dobili dva sina, Matthewa i Lukea. Obitelj joj je uvijek bila na prvom mjestu.

​- Koja je svrha imati djecu ako neću biti s njima? - izjavila je jednom prilikom, objasnivši zašto je pažljivo birala projekte.

Malo je poznato da je O'Hara živjela s rijetkim medicinskim stanjem zvanim dextrocardia sa situs inversus, što znači da su joj srce i drugi unutarnji organi bili smješteni na suprotnoj, zrcalnoj strani tijela. O tome nikada nije javno govorila, zadržavajući privatnost za sebe.

Vijest o njezinoj smrti šokirala je javnost jer glumica nije javno govorila o borbi s bolešću. Preminula je u svom domu u Los Angelesu nakon što je hitno hospitalizirana zbog poteškoća s disanjem. Kao neposredni uzrok smrti navedena je plućna embolija, dok je kao temeljni uzrok potvrđen karcinom s kojim se potajno borila.

Samo mjesec dana nakon njezine smrti, na dodjeli nagrada Actor Awards u ožujku, posthumno je nagrađena za najbolju glumicu u humorističnoj seriji za ulogu u seriji "The Studio". Nagradu je u njezino ime preuzeo kolega Seth Rogen, koji je kroz suze poručio:

​- Pokazala je da možeš biti genije i istovremeno biti dobar čovjek.

Eugene Levy, njezin dugogodišnji prijatelj i suradnik, oprostio se riječima: "Njegovao sam naš poslovni odnos, ali najviše od svega cijenio sam naše prijateljstvo." Catherine O'Hara ostavila je neizbrisiv trag, a njezin smijeh i genijalnost živjet će vječno kroz likove koje je oživjela.

