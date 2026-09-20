Čekali su desetljećima prije vjenčanja: Ovo je ljubavna priča autora 'Igre prijestolja'

George R. R. Martin jedan je od najpoznatijih suvremenih autora fantastike, a njegovo ime danas je gotovo neraskidivo povezano sa svijetom Westerosa i serijalom "Pjesma leda i vatre". Ipak, njegov put do svjetske slave bio je dug. Desetljećima prije televizijskog fenomena "Igra prijestolja" Martin je pisao kratke priče i znanstvenu fantastiku, uređivao knjige, predavao na fakultetu te radio kao televizijski scenarist.

George Raymond Richard Martin odrastao je u američkom Bayonneu. Martin je poslije svoje djetinjstvo opisivao riječima da je njegov svijet bio "dugačak pet blokova". Iako fizički nije odlazio daleko od kuće, mašta mu je omogućavala putovanja u mnogo udaljenije i neobičnije svjetove. Još kao dječak pokazivao je veliko zanimanje za neobične i napete priče. Volio je televizijske emisije poput "Thrillera" i "Zone sumraka", a vrlo rano počeo je i sam pisati. U osnovnoj školi stvarao je priče o čudovištima koje je prodavao drugoj djeci iz susjedstva.

Tijekom srednjoškolskih godina njegova se ljubav prema pripovijedanju dodatno razvila. Oduševljen stripovima, počeo je pisati priče temeljene na omiljenim junacima, ali i stvarati vlastite superheroje. Posebno mjesto među njegovim uzorima zauzimao je Stan Lee, jedan od ključnih autora i urednika Marvelovih stripova. Martin je godinama poslije isticao koliko je snažno Lee utjecao na njegovo shvaćanje likova i pripovijedanja.

Pohađao je katoličku školu Marist, gdje je igrao šah i sudjelovao u radu školskih novina. Nakon završetka srednje škole 1966. godine upisao je Sveučilište Northwestern. Ondje je nastavio razvijati svoje spisateljske sposobnosti te je 1970. diplomirao novinarstvo, a godinu poslije stekao i magisterij iz istog područja.

Hubert Boesl/DPA/PIXSELL | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Njegov profesionalni književni put počeo je početkom sedamdesetih godina. Kratku priču "The Hero" prodao je časopisu znanstvene fantastike "Galaxy", koji ju je objavio 1971. godine. Nastavio je intenzivno pisati, a 1976. objavljena je zbirka "A Song for Lya and Others". Već sljedeće godine pojavio se njegov prvi roman "Dying of the Light".

Martin je postupno stekao ugled među ljubiteljima znanstvene fantastike i fantastike. Radio je i kao urednik na različitim književnim projektima, među kojima se posebno ističe dugovječni serijal "Wild Cards". Međutim, tijekom osamdesetih godina još nije uživao komercijalni uspjeh kakav će postići desetljećima poslije.

U tom se razdoblju približio Hollywoodu. Godine 1986. radio je na televizijskoj seriji "Zona sumraka", a zatim se uključio u produkciju serije "Ljepotica i zvijer". Iskustvo televizijskog scenarista pokazalo se istodobno korisnim i frustrirajućim. Martinove zamisli često su bile prevelike i preskupe za televizijske proračune toga vremena. Producenti bi hvalili njegove scenarije, ali bi ga upozoravali da bi njihovo snimanje koštalo višestruko više od raspoloživog novca.

Upravo ga je ograničenost televizijske produkcije djelomično vratila književnosti. Početkom devedesetih počeo je stvarati golemi fantastični svijet u kojem neće morati razmišljati o tome koliko košta snimanje bitke, izgradnja dvorca ili pojavljivanje zmaja. Inspiraciju je među ostalim pronalazio u srednjovjekovnoj povijesti, uključujući engleske Ratove dviju ruža.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Rezultat je bio serijal "Pjesma leda i vatre". Prvi roman, "Igra prijestolja", objavljen je 1996. godine. Knjiga nije odmah postala globalni fenomen, ali je popularnost serijala postupno rasla zahvaljujući preporukama čitatelja i sve većem zanimanju za Martinov neobičan pristup fantastici.

Veliki komercijalni uspjeh stigao je s četvrtim romanom, "Gozba vrana", objavljenim 2005. godine, koji se našao na vrhu ljestvica najprodavanijih knjiga. Do tada je već postalo jasno da Martinova priča o Westerosu prerasta okvire žanrovske književnosti.

Prava eksplozija popularnosti dogodila se 2011. godine, kada je HBO počeo prikazivati televizijsku adaptaciju "Igra prijestolja". Serija je tijekom osam sezona postala globalni televizijski fenomen, osvojila velik broj nagrada i znatno proširila publiku Martinovih romana. Ujedno je snažno utjecala na karijere brojnih glumaca, među kojima su Emilia Clarke, Pedro Pascal, Jason Momoa i Bella Ramsey.

Iste 2011. godine Martin je objavio peti roman serijala, "Ples sa zmajevima". Knjiga je privukla golemo zanimanje čitatelja i postala još jedan veliki prodajni uspjeh.

Martinov književni stil često se uspoređuje s djelima J. R. R. Tolkiena, no njihovi su fantastični svjetovi izrazito različiti. Dok Tolkienova djela počivaju na snažnoj mitskoj strukturi i jasnije izraženoj borbi dobra i zla, Martin se usredotočuje na političke sukobe, osobne interese i moralno složene likove. U Westerosu rijetko postoji jednostavna podjela na junake i negativce. Likovi donose teške odluke, griješe, mijenjaju strane i nerijetko plaćaju visoku cijenu za vlastite postupke.

Jedna od najprepoznatljivijih karakteristika njegovih romana jest spremnost da iznenada ukloni i vrlo važne likove. Martin je takav pristup povezivao sa željom da rat i nasilje prikaže kao pojave koje imaju stvarne posljedice. U njegovim pričama činjenica da je neki lik dobar, simpatičan ili važan za radnju nije jamstvo da će preživjeti. Upravo je ta nepredvidivost postala jednim od zaštitnih znakova "Pjesme leda i vatre".

Foto: HBO

Njegovo dugogodišnje zanimanje za šah također se može prepoznati u načinu na koji konstruira priče. Westeros podsjeća na golemu šahovsku ploču na kojoj različite obitelji i pojedinci povlače poteze, sklapaju saveze, izdaju jedni druge i pokušavaju predvidjeti postupke svojih protivnika. No za razliku od šaha, Martinovi likovi nisu figure bez vlastite volje. Svaki od njih ima osobne želje, strahove i motive koji dodatno kompliciraju priču.

Završetkom televizijske "Igre prijestolja" 2019. godine Martinova povezanost s Westerosom nije završila. Ostao je uključen u razvoj novih televizijskih projekata, a kao izvršni producent sudjelovao je i u seriji "House of the Dragon", čija je radnja smještena mnogo prije događaja iz "Igre prijestolja" i temelji se na njegovoj knjizi "Fire & Blood".

Istodobno, čitatelji već godinama čekaju nastavak glavnog književnog serijala. Nakon pet objavljenih romana planirana su još dva završna sveska, "The Winds of Winter" i "A Dream of Spring".

Ljubavni život povezan s književnim krugovima

Privatni život Georgea R. R. Martina tijekom desetljeća bio je usko povezan s književnim i znanstvenofantastičnim krugovima u kojima je gradio svoju karijeru. Početkom sedamdesetih godina bio je u vezi s američko-britanskom spisateljicom znanstvene fantastike i fantastike Lisom Tuttle. Njihova povezanost nije bila samo privatna nego i stvaralačka. Zajedno su radili na pričama koje su poslije objedinjene u roman "Windhaven".

Na jednoj konvenciji znanstvene fantastike na istočnoj obali SAD-a Martin je upoznao Gale Burnick, koja mu je bila prva supruga. Vjenčali su se 1975. godine, a sljedeće su se godine iz stana u Chicagu preselili u kuću u Dubuqueu u Iowi. Martin je ondje radio na Clarke Collegeu, dok je Burnick studirala.

Život u Iowi, međutim, nije se pokazao trajnim rješenjem. Oboje su se zasitili tamošnjih oštrih zima, a tijekom putovanja prema Phoenixu, gdje se 1978. održavao World Science Fiction Convention, posebno ih je privukao Santa Fe u Novom Meksiku. Grad je na njih ostavio toliko snažan dojam da su počeli razmišljati o preseljenju.

Nakon što je Gale Burnick u lipnju 1979. završila studij, Martin je napustio svoj posao. Planirali su se preseliti u Novi Meksiko, a njegova je supruga ondje čak kupila kuću dok je Martin ostao u Iowi kako bi završio semestar i prodao njihov dotadašnji dom. No njihov se brak raspao iste godine, prije nego što su zajedno započeli novi život u Santa Feu.

Martin se ipak nije odrekao Novog Meksika te se sam preselio u Santa Fe. U rujnu 1981. k njemu se doselila Parris McBride. Njihova je veza trajala desetljećima prije nego što su se odlučili vjenčati. Martin i McBride sklopili su brak 15. veljače 2011. na maloj privatnoj ceremoniji u svojem domu u Santa Feu.