'Igru prijestolja' adaptiraju za kazalište! George R. R. Martin: 'Nisam to mogao niti zamisliti'

Popularna serija "Igra prijestolja" američkog pisca Georgea R. R. Martina adaptira se za kazališnu produkciju koja će premijerno biti prikazana ovog ljeta, objavila je britanska kazališna trupa Royal Shakespeare Company (RSC)

Fantastična dramska serija započela je kao niz romana pod nazivom "Pjesma leda i vatre", koje je Martin napisao 1990-ih, a koji je adaptiran u nagrađivanu TV seriju.

Royal Shakespeare Company (RSC) priopćila je da će kritički hvaljena serija biti izvedena u Stratfordu na Avonu kasnije ove godine u kazališnoj adaptaciji pod nazivom "Igra prijestolja: Ludi kralj".

Produkcija će se temeljiti na knjigama Martina, a za kazalište će je adaptirati dramatičar Duncan Macmillan. Radnja će se odvijati više od desetljeća prije događaja opisanih u romanima i navodno će „otkriti legendarno poglavlje“ o povijesti izmišljenog kontinenta Westerosa, gdje se odvija radnja fantastične serije.

Foto: IMDB/screenshot

RSC je objavio da će se priča odvijati nakon duge zime, na „raskošnom banketu uoči viteških turnira“, te da će se smišljati izdajnička zavjera protiv Ludog kralja dok njegov unutarnji krug dovodi u pitanje njegovu „nemilosrdnu“ vladavinu.

- Kad sam prvi put napisao 'Igru prijestolja', nisam zamišljao da će to biti išta drugo osim knjige - rekao je George R. R. Martin.

- Bilo je to mjesto gdje je moja mašta postojala bez granica. To što se moj rad sada adaptira za pozornicu nešto je što nisam očekivao, ali sam to dočekao s velikim entuzijazmom i uzbuđenjem. Kazalište nudi nešto jedinstveno. Mjesto gdje se moja i mašta publike mogu susresti i nadamo se da ćemo stvoriti nešto čarobno - poručio je.