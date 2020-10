Čeljuska okrenula ploču: Vodila je emisiju zakopčana do grla...

Nakon što je u prethodnoj emisiji izazvala lavinu komentara zbog dubokog dekoltea, ovoga puta voditeljica je emisiju 'U svom filmu' odradila u čednijem izdanju

<p>Nakon što je prije tjedan dana urednica i voditeljica <strong>Tončica Čeljuska</strong> u novom izdanju talk showa 'U svom filmu' odjenula majicu s povećim dekolteom, nije dugo trebalo da se počnu nizati komentari o istom. Ugostila je tada bivšu premijerku <strong>Jadranku Kosor</strong> (67), no tema o njezinoj nedavno objavljenoj knjizi pala je u drugi plan. </p><p>A danas je promijenila ploču. Pojavila se u tunici i bila zakopčana do grla. Ugostila je <strong>Mirka Filipovića</strong> (46), jednog od najpoznatijih i najuspješnijih boraca u svijetu mješovitih borilačkih sportova. Pričao je o odrastanju u Privlaci i počecima bavljenja borilačkim sportom.</p><p>- Bila je to dječačka strast i ljubav, imam osjećaj da je borilački sport izabrao mene, a ne ja njega. Jednostavno sam to volio, gutao i upijao te filmove s Van Dammeom i Bruce Leejem, jednostavno me to privlačilo na čudan način i nisam se tome mogao othrvati - ispričao joj je Mirko.</p><p>Ovaj put ipak je Filipović svojom pričom uspio doći u prvi plan, a ne dekolte voditeljice kojeg je vješto sakrila. Za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/iznenadena-sam-pa-pogledajte-dekoltee-na-rai-ju-voditeljica-u-50-ima-koje-imaju-ozbiljne-emisije-15022567" target="_blank">Jutarnji list </a>voditeljica je nakon prethodne emisije rekla kako je iznenađena što je dobila toliku medijsku pozornost nakon majice s famoznim dekolteom.</p><p>- Ne želim zvučati kao aktivistica ili feministica, no riječ je o objektivizaciji žena. Žena može biti upućena, fakultetski obrazovana, kvalificirana za neku temu o kojoj govori, ali ako je pokazala nogu ili dekolte sve pada u drugi plan. To je tako otkako je svijeta i vijeka. Kada sam gledala snimku emisije kao što uvijek radim prije emitiranja, konstatirala sam i sama da taj dekolte jest veći nego što ja to uobičavam imati, ali nisam to smatrala važnim kao ni očekivala da će izazvati toliku pozornost - ispričala je Tončica.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>