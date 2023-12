Charles Pearce samo za 24sata otkriva svoj ljubavni status

Nakon što su se Ella Dvornik i Charles Pearce susreli oči u oči na sudu u Puli, u medijima je počela kružiti priča kako Britanac ljubi drugu Hrvaticu. Navodno je riječ o Sandi Marušić, vlasnici agencije za prodaju luksuznih nekretnina, koja živi u Balama. Jesu li to samo glasine ili ipak nova ljubav na pomolu, Charles nam je sve objasnio.

- Mislim da je medijska pozornost na Sandu izrazito nepravedna jer ona nije javna osoba. Nisam u vezi sa Sandom niti s bilo kojom drugom ženom. To mi je stvarno zadnja stvar na pameti - ispričao nam je Charles na hrvatskom jeziku.

Oni su samo prijatelji

Prema pisanju Večernjeg lista, Sanda i Charles su prvo bili poslovni partneri, pa postali dobri prijatelji. Sanda je godinama živjela u Zagrebu, pa se preselila u Istru. S Charlesom se međusobno prati na društvenim mrežama, a on njoj skoro sve objave lajka.

- On i ja nismo u vezi, ali jako smo dobri prijatelji i partneri. Jedino ja znam njegovu situaciju s Ellom - ispričala je Sanda za Večernji list.

'Ella jedva čeka razvod'

Ellu smo nazvali za komentar, ali posao ju je odveo u Bled. Iako Dvornik na društvenim mrežama piše kako je ''život baš maltretira'', kao kad npr. zaključa samu sebe na balkonu pa zove osoblje hotela upomoć, influencerici, kako kažu njezini prijatelji, sve ostalo ide prilično dobro.

- Ella jedva čeka da se razvod finalizira. Nju vas boli briga je li Charles s drugom ženom. Ona vam se želi njega što prije riješiti - pričaju nam prijatelji.

Bračni par je u ponedjeljak bio na Općinskom sudu u Puli. Ella je prošla pored novinara te nije htjela davati izjave. ''Ne'', kratko je odgovorila.

POGLEDAJTE VIDEO: Ella i Charles na sudu u Puli

Započela brakorazvodna parnica Elle i Charlesa

- Suđenje je zatvoreno za javnost. Nismo u mogućnosti dati više informacija zbog zaštite malodobne djece - piše u dopisu sa suda. Nedugo nakon nje došao je i Charles te niti on nije htio ništa komentirati.

Prijavili se za više prekršaja

Ella i Charles, koji su u postupku razvoda, međusobno su se prijavili za više prekršaja i djela za koja se pred sudom vode postupci, kako doznaju 24sata od dobro upućenih izvora. Tad smo za komentar pitali odvjetnika Elle Dvornik, Antonija Volarevića koji nam nije htio ništa otkriti.

- S obzirom na to da se radi o djeci moramo biti vrlo pažljivi oko istupa, zbog njihove dobrobiti i zaštite. Nije dopušteno komentirati bilo što u vezi tih postupaka. Moja klijentica se časno i hrabro bori za sebe i svoju djecu, a o samim predmetima ja kao njen odvjetnik govorit ću samo i isključivo pred sudom - rekao je za 24sata odvjetnik Volarević.

- Charles i ja kao bračni partneri stigli smo do kraja priče, poručila je Ella u kolovozu nakon što je priznala da se ona i britanski poduzetnik razvode.

Charles tužio Ellu zbog kuće

Mjesec dana ranije, u srpnju ove godine, u Zemljišnim knjigama zabilježeno je da je Charles tužio Ellu zbog udjela u kući u Balama, a čiji je ona jedini vlasnik.

Zabilježuje se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine, kratko stoji u zabilježbi. Nadalje, navodi se da kuća ima 124 metra kvadratna, a dvorište 551 kvadrat, odnosno da je ukupna kvadratura 675 četvornih metara. Ella, Charles i njihove dvije kćeri preselili su se u kuću u Balama 2021. godine. Tad su Elli pratitelji čestitali što je tako mlada kupila kuću, a influencerica je ranije otkrila kako želi živjeti u manjoj sredini.

- To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja. Ja sam još vezana za Zagreb, ali sad, kada dođem, odradim sve što treba i vratim se. Veseli me što sam uz more, što ništa nije daleko, a Istra nudi toliko toga - rekla nam je u svibnju prošle godine Ella i dodala kako je kuća bila odmah useljiva, no da su je htjeli prilagoditi svojim željama.

- No poznajući ljude koji su prošli adaptacije, znam da nas čeka period probijanja rokova, problema i svega što trga živce - rekla je, a otkrila nam je tad koji je najluđi trač koji je ikad čula o sebi: "Da sam se bogato udala".

Ranije su nam iz kruga Elline obitelji rekli kako su ''otpočetka znali tko je Charles''.

Uz Ellu stoji obitelji

- Drago nam je što joj je napokon došlo iz dupeta u glavu. Znali smo otpočetka tko je Charles. Ellu jako volimo i cijenimo - rekli su.

Uz Ellu su osobito stale majka Danijela Dvornik i baka Žarka Kuljiš.

- Trebaju tri macana da ga otjeraju iz kuće pa neka živi o svom trošku i neka sam plati odvjetnika i sudskog tumača te neka na sudu dokazuje koliko je što njegovo. Sve ove godine živi od njenog novca, za auto koji je izabrao ona mu plaća leasing - pisala je baka Žarka u komentarima na Facebook stranici jednog hrvatskog portala.