Christina Applegate: 'Ja većinu dana provedem u krevetu. Bol je postala nesnošljiva za mene'

Nekoć jedna od najprepoznatljivijih zvijezda Hollywooda, glumica Christina Applegate danas živi život koji je daleko od glamura crvenih tepiha. Nakon što joj je 2021. godine dijagnosticirana multipla skleroza (MS), njezina se svakodnevica pretvorila u iscrpljujuću borbu s kroničnom boli i ograničenom pokretljivošću.

Glumica, koja je svjetsku slavu stekla ulogom Kelly Bundy u seriji "Bračne vode", otkrila je da većinu dana provodi prikovana za krevet u svojoj spavaćoj sobi, koja joj je postala utočište. Bolovi su, kako je opisala u nedavnom intervjuu, često nepodnošljivi, a svaki izlazak iz kuće predstavlja golem napor. Ipak, postoji jedan razlog zbog kojeg svakodnevno pronalazi snagu napustiti sigurnost svog doma.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

​- Želim odvesti svoju kćer u školu, to mi je najdraža stvar. To je jedino vrijeme koje imamo samo za sebe - rekla je Applegate za časopis People.

​- Kažem samoj sebi: 'Samo je sigurno odvezi i vrati se kući da možeš opet u krevet.' I to je ono što radim.

Dijagnoza multiple skleroze stigla je tijekom snimanja posljednje sezone Netflixove uspješnice "Dead to Me", no glumica vjeruje da su prvi simptomi počeli puno ranije, čak šest ili sedam godina prije. U početku je povremeni gubitak ravnoteže ili nestabilnost u nozi pripisivala umoru ili dehidraciji. Do trenutka snimanja treće sezone, stanje joj se toliko pogoršalo da su je na set morali dovoziti u invalidskim kolicima.

Christina Applegate receives a star on Hollywood's Walk of Fame | Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Njezina borba nije samo fizička. U svom podcastu "MeSsy", koji vodi s kolegicom Jamie-Lynn Sigler, koja također boluje od MS-a, Applegate je bez uljepšavanja progovorila o teškom mentalnom teretu bolesti.

​- Bit ću potpuno iskrena. Ne uživam u životu. Ne uživam. Više ne uživam u stvarima - priznala je.

​- Ako netko kaže, 'idemo prošetati' ili 'idemo na kavu', ja više ne uživam u tom procesu.

Posebno bolan trenutak bio je razgovor s njezinom petnaestogodišnjom kćeri Sadie, koju ima sa suprugom Martynom LeNobleom.

​- Rekla mi je: 'Nedostaje mi ona osoba koja si bila prije nego što si se razboljela.' To je kao nož u srce, jer i meni nedostaje ta osoba. Jako mi nedostaje - ispričala je glumica.

Foto: Hutchins Photo / IPA

Applegate je potvrdila da će joj uloga u seriji "Dead to Me" vjerojatno biti posljednja pred kamerama.

​- Ne mogu ni zamisliti da sada odem na set. Vjerojatno više neću raditi ispred kamere - izjavila je, dodavši da je sretna što je karijeru završila uz "najveću glumicu s kojom je ikad radila", Lindu Cardellini.

Iako se povukla iz glume, pronašla je nove načine kako iskoristiti svoj glas. Uz uspješan podcast, pokrenula je i online platformu "Next in MS" kako bi drugima s istom dijagnozom pružila prostor za iskrene razgovore o realnosti života s ovom nepredvidivom bolešću.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Svoju životnu priču, od traumatičnog djetinjstva u Los Angelesu obilježenog zlostavljanjem i ovisnošću njezine majke, preko tinejdžerske slave do borbe s rakom dojke i multiplom sklerozom, sažela je u memoarima "You With the Sad Eyes" (Ti s tužnim očima).

​- Moj život nije zamotan u mašnu. Životi ljudi, oprostite na izrazu, ponekad j*beno smrde. Zato sam iskrena i sirova koliko god mogu biti - poručila je.

Njezina knjiga, kako kaže, nije inspirativna priča, već iskren prikaz "djevojčice s tužnim očima koja je postala Christina Applegate i koja još uvijek ima te iste tužne oči, ali je snažnije, drugačije i otpornije ljudsko biće".