Christina Applegate je u bolnici

Kako navodi TMZ, glumica Christina Applegate (54) završila je u bolnici u Los Angelesu. Navodno je tamo od kraja ožujka, no nije poznato zbog čega. Applegate se od 2021. godine bori s multiplom sklerozom. Njezin predstavnik za medije je kratko za Page Six rekao kako nema komentara oko toga je li glumica u bolnici i zbog čega.

- Ona ima dugu povijest kompliciranih zdravstvenih stanja o kojima je otvoreno govorila, kao što se vidi iz njezinih memoara i podcasta - dodao je.

Applegate, koja se proslavila ulogom Kelly Bundy u sitcomu 'Bračne vode' je u veljači pričala o tome da je zbog svog stanja prikovana za krevet te da je u velikim bolovima, no da i dalje pokušava svoju 15-godišnju kćer voziti u školu i na druge aktivnosti.

- Želim to raditi, to mi je najdraža stvar na svijetu. To je jedino vrijeme kada smo samo nas dvije. Tada kažem sama sebi: 'Samo je sigurno odvedi i vrati se doma kako možeš leći natrag u krevet'. I to učinim - rekla je u intervjuu za People.

O svojoj dijagnozi prvi je put javno progovorila 2021., kada je na Twitteru (današnjoj platformi X) objavila: 'Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to jako čudno putovanje, no imam podršku ljudi koji također imaju ovu dijagnozu. Bilo je teško, ali ovaj put se nastavlja'.