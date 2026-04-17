OGLASIO SE I PREDSTAVNIK

Christina Applegate je u bolnici

Piše Tina Ozmec-Ban,
Christina Applegate receives a star on Hollywood's Walk of Fame

Kako navode strani mediji, glumica koja se proslavila ulogom Kelly Bundy navodno je u bolnici još od kraja ožujka. Prije pet godina objavila je kako joj je dijagnosticirana multipla skleroza

Kako navodi TMZ, glumica Christina Applegate (54) završila je u bolnici u Los Angelesu. Navodno je tamo od kraja ožujka, no nije poznato zbog čega. Applegate se od 2021. godine bori s multiplom sklerozom. Njezin predstavnik za medije je kratko za Page Six rekao kako nema komentara oko toga je li glumica u bolnici i zbog čega. 

UZOR MNOGIMA FOTO Od Kelly Bundy do borbe za život: Pogledajte kako se mijenjala Christina Applegate
- Ona ima dugu povijest kompliciranih zdravstvenih stanja o kojima je otvoreno govorila, kao što se vidi iz njezinih memoara i podcasta - dodao je. 

EXCLUSIVE: Christina Applegate is Spotted on the Set of Dead to Me in Los Angeles.
Applegate, koja se proslavila ulogom Kelly Bundy u sitcomu 'Bračne vode' je u veljači pričala o tome da je zbog svog stanja prikovana za krevet te da je u velikim bolovima, no da i dalje pokušava svoju 15-godišnju kćer voziti u školu i na druge aktivnosti. 

TEŠKO ZDRAVSTVENO STANJE Christina Applegate: 'Ja većinu dana provedem u krevetu. Bol je postala nesnošljiva za mene'
- Želim to raditi, to mi je najdraža stvar na svijetu. To je jedino vrijeme kada smo samo nas dvije. Tada kažem sama sebi: 'Samo je sigurno odvedi i vrati se doma kako možeš leći natrag u krevet'. I to učinim - rekla je u intervjuu za People. 

O svojoj dijagnozi prvi je put javno progovorila 2021., kada je na Twitteru (današnjoj platformi X) objavila: 'Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to jako čudno putovanje, no imam podršku ljudi koji također imaju ovu dijagnozu. Bilo je teško, ali ovaj put se nastavlja'. 

Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'
ISPAO NA 12. PITANJU

Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'

Mario Šimundža izvrsnom i sigurnom igrom došao je do 12. pitanja, na kojem je trebalo odgovoriti kako se zvao zagrebački Trg sv. Marka do 1992. godine. Riskirao je, pogriješio i kući otišao s 5.000 eura
Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Đordano se udvara Zori
NOVA EPIZODA

Evo što će biti u Divljim pčelama danas: Đordano se udvara Zori

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda serije 'Divlje pčele'. Evo što će se u njoj događati...
FOTO Lani otkrila kako joj stoji badić: U Život na vagi ušla je sa 145 kg, ovako sad izgleda Alina
POBJEDNICA 8. SEZONE

FOTO Lani otkrila kako joj stoji badić: U Život na vagi ušla je sa 145 kg, ovako sad izgleda Alina

Alina Pantseyeva zasada je jedina žena koja je odnijela pobjedu u 'Životu na vagi' u Hrvatskoj, a njezina predanost zdravom životu i dalje je prisutna. Iako ne dijeli često sadržaj na društvenim mrežama, uvijek impresionira svoje pratitelje novim fotografijama sebe

