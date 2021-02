Odmah nakon premijere 1965. godine, mjuzikl 'Moje pjesme, moji snovi' postao je filmski hit. Sedam je godina bio na čelu liste filmova s najvećom zaradom. Snimljen za oko 8.5 milijuna dolara, a zaradio je u kinima 286 milijuna dolara i pretekao ga je film 'Kum' iz 1972.

Christopher Plummer igrao je glavnu mušku ulogu, austrijskog mornaričkog časnika Georga von Trappa, rođenog 1880. u Zadru. Nakon što mu je 1922. umrla prva supruga Agathe Whitehead, guvernanta njegovoj djeci postaje mlada časna sestra iz obližnjeg samostana u Austriji. Ona ih podučava glazbi. Ulogu časne sestre Marie Auguste Kutschere igrala je Julie Andrews. Iako je film postigao veliki uspjeh i osvojio pet Oscara, Plummer je prezirao tu svoju ulogu i film.

- Von Trapp je prikazan kao hladni vojnik koji provodi vojničku stegu i u svojoj obitelji. Ne trpi glazbu, nikakvo veselje, ni smijeh i zapravo je užasno dosadan lik. Rekao sam redatelju Robertu Wiseu da moram von Trappu udahnuti bar malo ljudskosti, bar malo ga učiniti smiješnim, što je on srećom i prihvatio, rekao je jednom Plummer koji nije htio doći ni na obilježavanje 40. obljetnice filma. Učinio je to tek nakon puno nagovaranja, pet godina kasnije, u showu Oprah Winfrey.

- Baš sam se morao jako potruditi da takvom dosadnom tipu dam barem malu dozu humora, ali film i dalje smatram groznim.

Zbog toga je Plummer malo kad spominjao taj film koji se izvorno zove 'TheSound of Music', a Plummer ga je posprdno zvao 'The Sound of Mucus' – u slobodnom prijevodu 'Zvuk ljige'.

Ipak Julie Andrews smatrala je da je baš Plummer svojom glumom spasio film od potpune propasti.

-Da, film bi otklizio u totalnu patetiku da nije bilo Plummera, rekla je jednom glumica.

Holivudski producenti pridonijeli su umnogome odstupanju od stvarnosti. Naime, von Trapp je volio i glazbu, i bio je nježan otac. On je djecu poticao da sviraju razne instrumente i pjevaju. Von Trapp nije želio služiti njemačkoj vojsci, pa je 1939. iz Austrije s obitelji prebjegao u SAD. U to vrijeme obitelj je živjela u okolici Salzburga, ali nisu bježali preko Švicarske, nego brodom iz Italije pod izlikom da idu na koncertnu turneju.

- Sjećam se da smo film snimali negdje u austrijskim planinama i da je bilo užasno hladno. Seljaci na čijoj smo zemlji snimali bili su bijesni na filmsku ekipu jer su im scenografija i horde ljudi sa seta izgazili pašnjake na kojima su pasle njihove krave, prisjetio se jednom Plummer, koji je umro u petak u 91. godini u Connecticutu.