Chuck Bass iz 'Tračerice' se ženi: Zaprosio je svoju djevojku Amy

Američki glumac Ed Westwick (36), za mnoge poznat kao Chuck Bass iz omiljene serije 'Tračerica', zaprosio je svoju djevojku na skijanju u Švicarskoj.

Njegova odabranica je kolegica Amy Jackson, a sretni par je podijelio vijesti o zarukama na Instagramu.

- Čestitam, nismo ovo očekivali - komentirali su im obožavatelji, a na fotografijama koje su objavili je Ed kleknuo pred Amy u snježnoj idili. Za ovaj poseban trenutak odabrao je šetnicu koja visi između View Pointa u Les Diableretsu i Scex Rougea u Gstaadu.

Prisjetimo se, par se upoznao 2021., a Amy je jednom prilikom ispričala kako je izgledao njihov prvi spoj.

- Pozvao me na dupli spoj s našim psima. To je pravi način za osvojiti me. Kava i psi - ispričala je za magazin Lifestyle Asia.

Amy ima sina Andreasa (4), kojega je dobila s bivšim partnerom, poduzetnikom Georgeom Panayiotouom.