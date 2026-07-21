Ciganović objavio fotke iz Grčke. Laura i Barbara iz 'Savršenog' s njime: 'Život me iznenadio...'

Neven Ciganović na svom se Instagram profilu prisjetio ljetovanja na grčkom otoku Mikonosu gdje je bio sa 'Savršenim' djevojkama Laurom Prgomet i Barbarom Mandarić. Fotke i videozapisi otkrivaju kako su se dobro proveli, no Cigi je u opisu objave dao naslutiti kako početak njegovog ljeta nije bio nimalo miran.

"Znam da malo kasnim s ovim fotografijama s Mikonosa. Početak ovog ljeta bio je pravo putovanje. Krenulo je s nekoliko neočekivanih izazova na Mikonosu, pretvorilo se u nezaboravne uspomene, a nakon slijetanja u Hrvatsku, život me ponovno iznenadio", napisao je Ciganović te dodao: "Sad kad se sve napokon smirilo, mogu konačno podijeliti trenutke koji su ovo putovanje učinili zaista posebnim."

Fotografije i video prikazuju Cigija, Lauru i Barbaru u opuštenom izdanju na popularnom Mikonosu, točnije u luksuznom klubu na plaži Skorpios, poznatom po glamuroznim zabavama.

Podsjetimo, početkom srpnja Laura Prgomet uhićena je i odvedena pred DORH nakon privođenja u Dubrovniku zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom kafiću.

Kako kažu svjedoci, bila je vidno rastresena, bacala je čaše, a kad je došla policija, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Dapače, dala je “gasa”, pa su zamalo sletjeli s ceste.

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Pokretanje videa... VIDEO Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

No nakon nekoliko dana u istražnom zatvoru Laura je puštena je na slobodu budući da je izvanraspravno vijeće prihvatilo žalbu obrane i preinačio rješenje suca istrage. Istražni zatvor joj je ukinut, no naložene su joj mjere opreza.

Naime, Prgomet se mora dva puta tjedno javljati nadležnoj policijskoj postaji, u ovome slučaju, zagrebačkoj. Ranije je glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku izjavio da joj je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana određen 'zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, uzimajući u obzir činjenicu da je pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tijekom čega je policijska službenica zadobila lakše tjelesne ozljede'.

Foto: Čitatelj 24sata

Ciganović je bio uz Lauru odmah nakon izlaska iz zatvora, što je snimio naš čitatelj.

"Laura je djelovala smušeno, dok je Neven bio smiren. Činilo se da komentiraju cijelu situaciju i međusobno se savjetuju", ispričao nam je čitatelj. No čini se da su se strasti sada smirile, pa je stilist odlučio s pratiteljima podijeliti ljepše uspomene.