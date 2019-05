Ciganović opet prozvao Blaće: 'Je li ona rodila, a ne znamo?'

Nedavno ju je napao zbog šiški, odnosno 'jeftine perike' iz Kine, a modni stilist Neven Ciganović (47) ponovno nije mogao prešutjeti viđeno. Na svom Facebook profilu obračunao se s novim stylingom Antonije Blaće (39) iz RTL-ovog showa 'Zvijezde - ljetni hit'.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Wtf...ne znam da li je problem samo u meni, ali meni se nekako čini da se ovi srpski stilisti i frizeri, ali ono, na najžešće sprdaju sa Antonijom! Ili je možda Blaće u međuvremenu, od kad je to snimala i sada kad sam je vidio na 'Hall of Fame' partyju rodila a da to nitko ne zna? - napisao je uznemireni Cigi.

Naš stilist često analizira modna izdanja poznatih lica sa scene, a nerijetko svojim komentarima nasmije pratitelje na društvenoj mreži. U posljednje je vrijeme posebno 'vruć' pa su se na njegovom nišanu našli Hana Rodić i Gospodin Savršeni, Maja Šuput, Mia Kovačić, hrvatska delegaciju na Eurosongu, ali čini se da mu je na piku posebno RTL-ova voditeljica.

- Ne mogu više s ovim Hrvaticama koje su otkrile ove jeftine sintetičke perike iz Kine. Ovo je već prestrašno - komentirao je Neven nedavno Antonijinu novu frizuru, a zatim je za sličan modni stil prozvao i voditeljicu konkurentskog showa, Miju Kovačić.