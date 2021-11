Odnos Tomislava Ciglenečkog, zvanog Cigla (40) i njegove supruge Kristine Belčić (28) bio je jedan od najturbulentnijih u ovoj sezoni 'Braka na prvu'. Iako je komercijalist iz Zagreba na vjenčanju bio oduševljen svojom suprugom, nakon toga je sve krenulo nizbrdo. Svađali su se, ogovarali i na kraju odustali od showa. Unatoč svemu, Cigla je zadovoljan svojim nastupom u emisiji te tvrdi kako ništa ne bi napravio drugačije.

- Ponosan sam na sve sudionike jer za ovako nešto ipak treba i malo hrabrosti, ponosan sam na svoju iskrenost i na to što kažem što mislim. Mijenjao bih samo pristup svoje supruge Kristine, a to je da nije naglila odmah na početku kao da se poznajemo 10 godina, nego da općenito u životu ide postepeno i bez srljanja. Vjerujem da bi i gledatelji gledali drugačiji scenarij nas dvoje - odlučan je Tomislav, te dodaje kako razumije kako je i na Kristinino ponašanje ipak utjecao stres i trema zbog kamera.

Smatra kako prema Kristini nije bio oštar, nego se samo šalio.

- Možda vama izgleda oštro. Primjerice, scena kad ja njoj „gunđam“ zašto mi nije skuhala kavu, možda i Kristini tako izgleda jer me ne poznaje. Ja to ne mislim tako nego to 'ispalim' jer sam takav i očekujem neku simpatičnu reakciju na to, ali eto... Možda sam samo neshvaćen, ali ja sam lik od zezancije, druženja kako s prijateljima, tako bih i sa suprugom i svima ostalima - kaže Cigla.

Jednom prilikom je u emisiji svoju suprugu opisao kao 'morža' i 'nasukanog kita', što su mu mnogi zamjerili. Međutim, Zagrepčanin ističe kako i dalje stoji iza svojih riječi.

- To se nije odnosilo na izgled i ne bih nikad razgovarao u tom smjeru vezano za cure, nego za njezinu neaktivnost i pomalo lijenost. Malo sam hiperaktivan, a ona je baš kontra - objasnio nam je. Ipak, smatra kako stručnjaci nisu pogriješili kada su ga spojili s ovom taksisticom iz Velike Gorice.

- Kristina je vjerojatno dobra cura u stvarnom životu, krenuli smo dobro, ali za moj pojam prebrzo je počela imati velika očekivanja od mene, a za to nisu krivi ni eksperti ni ja. Jednostavno nekoga poznaješ dugo pa na kraju shvatiš da ga u biti uopće ne poznaješ. Zato mi smeta ovo naglo, napasno nametanje kao da se moramo odmah na upoznavanju uvući u sobu i praviti djecu jer, eto, ona se udala za nekoga koga uopće ne poznaje. Ja nisam za to, volim polako korak po korak pa gdje nas to odvede… - kaže Cigla, kojeg su u sudjelovanju u showu podržale sve njemu bliske osobe.

Zajedno gledaju emisiju i odlično se zabavljaju, kaže. Ipak, njegovo ponašanje je u nekoliko navrata izazvalo negativne reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Ružni komentari ga ne diraju jer je, kaže, spreman na sve.

- Čitam koliko stignem jer je previše toga. Nikad ne treba gledati što ti pišu, nego tko ti piše. Društvene mreže i internet općenito trpe i pametne i glupe komentare, tako da svatko može i blatiti, psovati, vrijeđati, ali i napisati nešto lijepo. Oni koji su shvatili kakav sam, oni se zabavljaju i putem društvenih mreža, tako da sam u globalu zadovoljan. Nije se rodio tko je svima ugodio i to je normalno. Ljudi nađu manu i papi, a da neće Cigli! - zaključio je.

U slobodno vrijeme voli se družiti, baviti sportom i preuređivanjem automobila, a organizira i različite evente. Od svoje buduće supruge očekuje da će imati razumijevanja za njegov stil života.

- Ostao sam kod onog da bi moja idealna žena trebala imati 'velike cice', volim to. Treba biti jednostavna, što manje filozofirati i opterećivati se, a što više se opustiti, uživati u životu, s puno smijeha i zafrkancije. Onda ćemo se super slagati - objasnio je. Svoje idealno vjenčanje također zamišlja jednostavno, u krugu dragih ljudi, te ističe kako nije istina da se u prošlosti razočarao u ljubav.

- Ja u ljubav vjerujem. Da ne vjerujem, ne bih imao kćer koja je nastala iz ljubavi. Ona je dokaz da život ima smisla, da ljubav ima smisla, da treba vjerovati. Nitko me nije razočarao, s bivšom suprugom sam u super odnosu i možda je baš ona ta nit vodilja kako bi trebala izgledati moja buduća cura ili supruga, uz 'velike cice'... Samo ponavljam, nisam za srljanje u vezu samo da bih bio vezi - zaključio je Cigla.