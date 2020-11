Cijeli svijet slušao Ivčića o patnji Vukovara, stihovi sve potresli...

SNAŽNA PORUKA Pjesma je otišla u svijet 12. kolovoza 1991. godine, a Ivčić kao da je predvidio da se sprema najkrvavija opsada jednog hrvatskog grada...

<p>Dana 18. studenog, kada obilježavamo jedan od najtužnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti, dana kojeg se svaki Hrvat prisjeća sa sjetom u mislima i tugom u srcu, mi smo, uz emocije kao nikada do sada, dali svoj obol u čast Gradu heroju. Dovoljno je samo reći i poslušati 'Moj Vukovar', rekli su ovih dana dečki iz benda<strong> Zaprešić Boys</strong> na predstavljanju njihove nove pjesme. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Oni su samo posljednji u nizu umjetnika - pjevača, kompozitora, redatelja i glumaca koji su odali počast gradu koji je pretrpio najveća razaranja i ljudske žrtve u Domovinskom ratu. </p><p>Nakon što je danas pokojni <strong>Tomislav Ivčić</strong> 1991. godine otpjevao pjesmu 'Stop the War in Croatia' svratio je pažnju cijelog svijeta na stradanja u Hrvatskoj.</p><p>Pjesma je otišla u svijet 12. kolovoza 1991. godine, a Ivčić kao da je predvidio da se sprema najkrvavija opsada jednog hrvatskog grada. Točno u to vrijeme počela je 87-dnevna opsada grada heroja u kojoj su jedinice tadašnje Jugoslavenske narodne armije, potpomognute brojnim paravojnim srpskim jedinicama do studenog držale grad u okruženju nesmiljeno ga granatirajući. Kad su konačno ušli u ranjeni grad, počela je okrutna odmazda nad civilnim stanovništvom. </p><p>Ivčićevu pjesmu odmah su emitirale najveće svjetske televizijske kuće - od CNN-a do BBC-a, a prenijelo ju je još 44 televizije širom svijeta. Slijedile su ih novine, a čak je i glazbenik <strong>Phill Collins</strong> apelirao da 'svi u svijetu učine sve što mogu da bi se spasila djeca u Hrvatskoj'. Pjesma je u Australiji bila tjednima među 10 najslušanijih na radijskim postajama, a te godine Billboard ju je uvrstio među sto najslušanijih na svijetu. </p><p><strong>Vladimir Kočiš Zec</strong> skladao je i u vrijeme Domovinskog rata otpjevao pjesmu 'Gospodine generale' u kojoj refren glasi: <br/> 'Gospodine generale, ako sa vjetrom neki zvuk vas budi, to kuca srce hrabrih ljudi. I reći ću vam samo još jednu stvar - Zapamtite Vukovar!'</p><p>- Ne znam zbog čega me nikada nisu zvali u Vukovar, a rado bih došao, tim prije što je ova pjesma obilježila i dobar dio moje umjetničke glazbene karijere, rekao Vladimir Kočiš Zec koji je ovu pjesmu uvrstio među četiri njemu najdraže koje je ikad otpjevao jer smatra da ona poziva na mirotvorstvo. </p><p>Jedan od najpoznatijih hrvatskih filmova koji tematizira rat u Vukovaru i posljedice koje su Vukovarci pretrpjeli nakon što su izgnani iz grada, snimio je redatelj <strong>Branko Schmidt</strong>. Riječ je o filmu 'Vukovar se vraća kući'. </p><p>- Ja sam Slavonac, rođen sam u Osijeku i kad su počeli napadi na našu Slavoniju, uzeo sam kameru i otišao na front gdje sam proveo šest mjeseci bez oružja i bez vojne logistike. Bio sam desetak puta u pogibeljnim situacijama, srećom, nitko iz moje ekipe nije stradao. U Informativni program HRT-a slali smo hrpu vijesti, a snimio sam više od 20 dokumentarnih filmova. Snimao sam domoljubne filmove zato što sam bio duboko uvjeren da u ratu i poraću treba snimati takve filmove. Ispostavilo se da su to moji najlošiji filmovi, što pokazuje da neke stvari ne treba raditi vruće glave, nego se treba malo ohladiti, objasnio je Schmidt. </p><p>Njegov kolega <strong>Bogdan Žižić</strong>, također je snimio film koji tematizira stradanja u Vukovaru. 'Cijenu života' snimio je davne 1994. godine, a koscenaristi su bili danas pokojni legendarni glumac <strong>Fabijan Šovagović</strong> i <strong>Goran Tribuson</strong>. Film govori o Vukovarcu koji pobjegao je iz srpskog sabirnog logora u Vojvodini potkraj 1991. godine. Sklonio se je na imanju imućnog srpskog gazde <strong>Stevana</strong>. Gazda ga je otkrio i ponudio mu je izbor: ili će ga prijaviti ili će Ivan ostati na njegovom imanju i raditi. </p><p>Jedan od najboljih hrvatskih repera - <strong>Srđan Ćuk </strong>- General Woo - rođeni je Vukovarac. Nakon što je kao tinejdžer došao u Zagreb i pridružio se ovdašnjoj reperskoj sceni, vratio se u rodni grad uz koji je silno emotivno vezan. O njemu je napisao nekoliko pjesama u kojima zapravo kritizira stanje u gradu i želi da bude bolje. O razlozima zašto se vratio u Vukovar jednom je rekao:</p><p>- Trebalo mi je da se vratim u rodni grad. U Vukovaru je sve po starom. Ovdje je kao i svuda puno priče, a malo realizacije. Nadam se da će se taj proces vraćanja nade, optimizma i zdravoga gospodarstva ubrzati. Teško je, nema radnih mjesta. Meni nije žao što sam se vratio. Ljudi su ti koji mi bude nadu. Ima onih koji gledaju i rade pozitivno.</p><p> </p>