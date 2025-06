Cijene na INmusicu su veće nego prošle godine: Za pljeskavicu u pecivu 11,50, a za pivo pet eura

Zagreb je i ove godine domaćin jednog od najvećih glazbenih događaja u regiji, 17. INmusic festivala, koji se od 23. do 25. lipnja održava na jarunskim otocima. Tisuće posjetitelja iz Hrvatske i svijeta uživat će u nastupima velikih imena rock, punk i alternativne glazbe, ali i u raznolikoj ponudi hrane i pića koja prati festivalski ritam.

Tako će posjetitelji i partijaneri trebati izdvojiti pet eura za pola litre piva, kao i za čašu gemišta ili bambusa. Za čašicu viljamovke treba izdvojiti četiri eura, dok za jedan pelin tonic pet i pol eura.

Foto: Tina Ozmec-Ban/24sata

Čaša gin tonica iznosi šest eura, dok su najskuplje whiskey cola i juice vodka čija cijena dostiže šest i pol eura. Organizatori su postavili i pipe s pitkom vodom pa si žedni partijaneri mogu cijelo vrijeme besplatno natočiti.

Foto: Tina Ozmec-Ban/24sata

Što se tiče gastro ponude, na festivalu ima svačega za svakoga. Tako se pizza cut može pronaći za četiri eura i više, hot dog košta pet eura, dok su sendviči oko šest eura. Ljubitelji thai hrane trebat će pripremiti osam do 12 eura ovisno o izboru, a burgeri iznose od devet do 13 eura. Popularni kebab iznosi 10 eura, dok će vegani trebati izdvojiti od 10 do 15 eura za svoj obrok na festivalu.

Zagreb: Atmosfera na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na jednom štandu možete pojesti 'Falafel wrap' i birati između tri okusa: cikla, batat i korijander za devet eura, dok će vas 'Falafel salata' koštati 10 eura. Hummus se prodaje za osam eura, a hummus falafel za osam i pol eura. Krumpirići su najjeftiniji izbor i koštaju četiri i pol eura, dok su batatići pet i pol eura.

Ljubitelji grill specijaliteta na štandu mogu pronaći 'Goveđi obraz u pecivu' za 13 eura, ćevap sendvič za devet eura. 'Beef/Cheese sendvič' košta 13,50 eura, a pljeskavica u lepinji 11,50 eura. Ako volite pileća prsa u lepinji, to zadovoljstvo koštat će vas 11 eura. Pommes se prodaje za četiri i pol eura, dodatni umaci za euro kao i razni dodaci.

Posjetitelji su nam se javili tvrdeći kako su cijene hrane porasle pa neki tvrde kako je kebab prošle godine iznosio devet eura, pizza cut se mogao pronaći za tri i pol eura, dok su krumpirići bili oko četiri eura.

Zagreb: Atmosfera na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Podsjetimo, za ulazak na festival i bilo kakvu kupovinu unutar festivalskog prostora, svi posjetitelji moraju zamijeniti svoju ulaznicu za festivalsku narukvicu. Pomoću nje na festivalu posjetitelji kupuju hranu i piće, a plaćanje se vrši prislanjanjem barkoda s narukvice na uređaje za plaćanje.

Ova narukvica omogućuje jedan ulazak dnevno, izlaskom iz festivalskog prostora povratak isti dan više nije moguć, osim za kampere koji koriste posebne ulaze. Nadoplata narukvice vrši se gotovinom ili karticom na TOP-UP blagajnama koje se nalaze kod glavne pozornice i u kampu. Plaćanje je moguće samo u eurima, a na festivalu nema mjenjačnice.