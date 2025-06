Veliki vodič kroz INmusic: Sutra se otvaraju vrata festivala, evo kako do Jaruna i tko nastupa

Od 23. do 25. lipnja Zagreb će ponovno ugostiti INmusic festival, koji se vraća sa svojim 17. izdanjem i bogatim glazbenim programom. Na jarunskim otocima očekuju se deseci tisuća posjetitelja iz Hrvatske i svijeta, a organizatori poručuju da je sve spremno za početak.

Festivalski kamp već je otvoren, a prvi posjetitelji su se udobno smjestili. Ulazi na festival bit će otvoreni od ponedjeljka, 23. lipnja, svaki dan od 16:30.

Zagreb: Atmosfera na posljednjem danu INmusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lineup ove godine donosi niz velikih glazbenih imena, ali i zanimljivih noviteta. Prvog dana nastupaju francuski bend Air, Fontaines D.C., The Streets, YARD i drugi. U ponedjeljak, 24. lipnja, publiku očekuju Kasabian, Michael Kiwanuka, Kim Deal, Press Club i još brojni izvođači. Treći dan festivala, 25. lipnja, zatvaraju Massive Attack, a uz njih će nastupiti i St. Vincent, Foster the People, The Murder Capital te mnogi drugi. Detaljan program dostupan je na službenoj stranici festivala.

Foto: INmusic

Kao i prethodnih godina, RSC Jarun je za vrijeme festivala pješačka zona, pa organizatori pozivaju posjetitelje da koriste javni prijevoz. U suradnji s Gradom Zagrebom i ZET-om, uvedena je posebna autobusna linija 113 koja će svakih 15 minuta, od 16:00 do 05:00, voziti između okretišta Ljubljanica i festivalskog ulaza na Hrgovićima. Pojačani su i noćni tramvajski polasci linija 31, 32 i 34, a u blizini ulaza postavljeni su stalci za čak 1.200 bicikala.

Tijekom trajanja festivala, zbog sigurnosti i organizacije, bit će zatvoren promet Petrovaradinskom cestom te ulicama Hrgovići i Hrvatskog sokola. Grad Zagreb objavio je sve informacije o regulaciji prometa na svojim društvenim mrežama.

Zagreb: Atmosfera na posljednjem danu INmusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zbog najavljenog sunčanog vremena, organizatori su podsjetili na pravila unosa zaštitnih sredstava – dopuštena su isključivo u plastičnim pakiranjima do 100 ml. Aerosoli, stickovi i bočice veće zapremine nisu dozvoljeni. Također, zbog sigurnosnih zahtjeva izvođača, sva pića na festivalu poslužit će se u čašama ili otvorenoj ambalaži kako bi se spriječile eventualne nezgode.

Na festivalu će biti dostupna besplatna voda za piće, a hrana i piće moći će se kupovati isključivo pomoću bezgotovinske festivalske narukvice, koju je moguće nadoplatiti gotovinom ili karticom na TOP-UP blagajnama kod glavne pozornice i u kampu. Organizatori mole publiku da na festival u ponedjeljak dođu što ranije zbog tehničkih priprema i kako bi se izbjegle gužve.

Zagreb: Ibibio Sound Machine na INmusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osim glazbe, posjetitelje očekuju i razni dodatni sadržaji. Replika Teslinog tornja, postavljena još 2016. godine, i ove će godine biti središnje mjesto VJ programa. Tu su i Šuma Striborova, Silent party, karaoke, Minikultura stage, Silent Cinema, zvučna kupka i nova zona „BSK – brzo, kratko, slatko“, kao i jedinstveni foto booth. Za najmlađe posjetitelje pripremljene su likovne radionice.

Na ulazu sve ulaznice zamjenjuju se za festivalske narukvice. Važno je napomenuti da narukvica vrijedi za jedan ulazak dnevno – izlaskom iz festivalskog prostora, povratak istoga dana više nije moguć. Ovo pravilo ne vrijedi za kampere, koji koriste posebne ulaze.

Zagreb: Atmosfera na 16. izdanju InMusic festivala | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Trodnevne ulaznice za INmusic #17 još su dostupne putem službenog webshopa po cijeni od 119 eura, dok kamperske ulaznice za sedam dana stoje 59 eura. U prodaji je i ograničen broj jednodnevnih ulaznica, isključivo online putem službene stranice festivala.

Kako biste u svakom trenutku na dlanu imali sve važne informacije o festivalu tu je i mobilna aplikacija festivala. Službena INmusic aplikacija donosi ti satnicu, kartu, podsjetnike i sve novosti, a dostupna je za Android i IOS.