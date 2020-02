'Čim sam je vidio odmah sam se ludo zaljubio, očarala me je'

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu priču o velikim i pravim ljubavima poznatih osoba. Ljubavima koje su izdržale sve prepreke i koje traju više desetljeća...

- Sreća, mir i blagostanje. Tako živimo Susan i ja. I to nam je dovoljno. Mislim da smo si stvorili lijep život lišen skandala i nepotrebnih tenzija - kazao je slavni Oscarovac Jeff Bridges (70) o svom braku koji traje već 42 godine

Foto: Freeman/Press Association/PIXSELL

U njegovom novčaniku i danas stoji fotografija njegove supruge Susan Geston (66) koja je nastala u vrijeme kad su se upoznali. Bila je 1975. godina, Bridges je imao 25 godina i u gradu Paradise Valley u Montani snimao je film Rancho Deluxe. Ona je bila studentica koja je konobarila kako bi mogla plaćati fakultet.

– Očarala me čim sam je ugledao. Bila je jednostavno prekrasna. Već dok sam plaćao račun bio sam do ušiju zaljubljen u nju. Ni sam ne znam kako sam uspio skupiti hrabrost da je pozovem na spoj, ali taj prvi put me odbila – priznao je jednom prilikom slavni Oscarovac.

Srećom, nekoliko večeri kasnije slučajno su naletjeli jedno na drugo. Plesali su cijelu noć i 'kliknuli'.

- Dok smo plesali, cijelo vrijeme nisam skidao pogled s nje. Gledao sam je i počeo mislit 'ovo je moja buduća žena'. Bila je toliko opuštena i zabavna, s njom sam se osjećao kao da sam kod kuće, kao da negdje pripadam - prisjetio se upoznavanja sa svojom voljenom Susan.

