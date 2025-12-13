Obavijesti

Show

Komentari 0
MLADI TALENTI

Cipar donio emocije na Dječji Eurosong: Rafaella i Christos zapjevali su 'Away'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Cipar donio emocije na Dječji Eurosong: Rafaella i Christos zapjevali su 'Away'
3
Foto: YouTube

Mladi izvođači izveli su emotivnu pjesmu i publici i gledateljima ispred malih ekrana pokazali su snažnu scensku energiju

Na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu Cipar predstavlja mladi glazbeni duet Rafaella & Christos, koji su se eurovizijskoj publici predstavili pjesmom 'Away'.

Foto: YouTube

Riječ je o emotivnoj skladbi koja govori o osjećajima, povezanosti i odrastanju, a dvoje mladih izvođača izvelo ju je s puno energije i sigurnosti. Njihov nastup obilježila je upečatljiva koreografija i moderna scenska produkcija, koja je dodatno naglasila poruku pjesme. 

Foto: YouTube

Raffaella i Christos pokazali su zavidnu usklađenost na pozornici te ostavili snažan dojam među publikom i gledateljima ispred malih ekrana. 

NA VELIKOJ POZORNICI Marino Vrgoč u potpunosti je oduševio 'Snovima': Evo kako je izgledao njegov nastup...
Marino Vrgoč u potpunosti je oduševio 'Snovima': Evo kako je izgledao njegov nastup...

Podsjetimo, dječji Eurosong i ove godine okupio je 18 talenata iz cijele Europe, a ciparski predstavnici svojim su nastupom pokazali zašto se ubrajaju među zapaženije sudionike večeri. 

Foto: YouTube

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić
FOTO

Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić

Maja je, od rođenja sinčića Blooma, svake godine s njim pozirala za Božić te s bivšim suprugom Nenadom. Fotografije je objavljivala na društvenim mrežama i čestitala blagdane pratiteljima
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
Krenulo je glasovanje za našeg Marina Vrgoča! Podržite ga na Dječjem Eurosongu, evo kako
UZBUĐENJE RASTE

Krenulo je glasovanje za našeg Marina Vrgoča! Podržite ga na Dječjem Eurosongu, evo kako

Eurovizijska pozornica sve je bliže za našeg Pločanina, a publika po prvi puta ima priliku pokazati koliko je uz mladog pjevača i njegov eurovizijski san

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025