Cipar donio emocije na Dječji Eurosong: Rafaella i Christos zapjevali su 'Away'

Na ovogodišnjem Dječjem Eurosongu Cipar predstavlja mladi glazbeni duet Rafaella & Christos, koji su se eurovizijskoj publici predstavili pjesmom 'Away'.

Foto: YouTube

Riječ je o emotivnoj skladbi koja govori o osjećajima, povezanosti i odrastanju, a dvoje mladih izvođača izvelo ju je s puno energije i sigurnosti. Njihov nastup obilježila je upečatljiva koreografija i moderna scenska produkcija, koja je dodatno naglasila poruku pjesme.

Foto: YouTube

Raffaella i Christos pokazali su zavidnu usklađenost na pozornici te ostavili snažan dojam među publikom i gledateljima ispred malih ekrana.

Podsjetimo, dječji Eurosong i ove godine okupio je 18 talenata iz cijele Europe, a ciparski predstavnici svojim su nastupom pokazali zašto se ubrajaju među zapaženije sudionike večeri.

Foto: YouTube