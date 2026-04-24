Čitav niz poznatih frajera je na popisu njezinih bivših: Evo koga je sve ljubila Barbra Streisand

Barbra Streisand rođena je 24. travnja 1942. u u New Yorku. Već u najranijem djetinjstvu suočila se s gubitkom koji je obilježio njezin život. Otac joj je preminuo od posljedica epileptičkog napada kada je imala samo 15 mjeseci. Majka Diana ostala je sama s dvoje djece, Barbrinom starijim bratom Sheldonom, i jedva je uspijevala prehraniti obitelj radeći kao tajnica u javnom školskom sustavu New Yorka.

Djetinjstvo joj nije bilo lako. Odrastala je na rubu siromaštva, često osjećajući neprihvaćenost među vršnjacima zbog svog izgleda. Ni kod kuće nije nalazila podršku za svoje snove. Njezina majka je smatrala da nema izgleda za karijeru u show businessu. Dodatnu težinu stvarao je i odnos s očuhom Louisom Kindom, za kojeg je kasnije rekla da je bio emocionalno grub. Ipak, upravo iz takvog okruženja razvila se njezina snažna unutarnja motivacija.

Prve glazbene korake napravila je u školi Bais Yakov, pjevajući u zboru, a kasnije je pohađala Erasmus Hall High School, gdje je upoznala budućeg suradnika Neila Diamonda. Već kao tinejdžerica odlazila je na satove glume u Manhattan, odlučna da ostvari svoje ambicije. Jedan od ključnih trenutaka bio je kada je, sa samo 15 godina, dogovorila neobičnu razmjenu, čuvanje djece u zamjenu za školovanje u glumačkoj školi.

Nakon završetka srednje škole 1959., preselila se na Manhattan te je počela raditi razne poslove dok je paralelno pohađala glumačke satove. Malo nakon toga je skupila hrabrosti te je nastupila na amaterskoj večeri u lokalnom klubu. Iako nikada nije formalno učila pjevanje, njezin nastup bio je iznimno uspješan. U tom razdoblju promijenila je ime iz Barbara u Barbra, jer se htjela izdvojiti i biti prepoznatljiva.

Njezina karijera brzo je krenula uzlaznom putanjom. Nastupi u kabareima poput Bon Soira i Blue Angela donijeli su joj vjernu publiku. Godine 1962. ostvarila je veliki proboj na Broadwayu u predstavi "I Can Get It for You Wholesale", za koju je dobila nominaciju za nagradu Tony. Već sljedeće godine objavila je svoj prvi album, koji je postigao ogroman uspjeh te je osvojila dvije nagrade Grammy, uključujući i onu za album godine.

Tijekom 60-ih i 70-ih Streisand je uspješno balansirala između kazališta, televizije i filma. Uloga u "Funny Girl" donijela joj je status zvijezde, a filmska verzija iz 1968. osigurala joj i Oscara. Nastavila je nizati uspjehe u filmovima kao što su "The Way We Were" i "A Star is Born".

Glazbeno, Streisand je postizala nevjerojatne rezultate. Suradnje s umjetnicima poput Donne Summer i ponovno s Neilom Diamondom rezultirali su velikim hitovima, dok je album "Guilty" iz 1980., nastao u suradnji s Barryjem Gibbom, postao jedan od najprodavanijih u njezinoj karijeri.

Osim što je briljirala kao pjevačica i glumica, Streisand se dokazala i kao redateljica. Film "Yentl" iz 1983. bio je njezin redateljski debi nakon dugogodišnje borbe da projekt zaživi. Time je postala jedna od rijetkih žena u to vrijeme koja je preuzela potpunu kreativnu kontrolu nad filmom.

Zanimljivo je da je, unatoč ogromnom uspjehu, godinama izbjegavala nastupe uživo zbog snažne treme, izazvane incidentom na koncertu u Central Parku 1967. kada je zaboravila tekst pjesme. Na pozornicu se vratila tek 1994., a koncerti su imali i snažnu humanitarnu dimenziju.

Streisand je poznata i po svom društvenom angažmanu. Kao otvorena demokratkinja podržavala je političare poput Billa Clintona, Ala Gorea i Baracka Obame, te je kroz svoju zakladu donirala milijune dolara za različite humanitarne svrhe.

Buran ljubavni život

Privatnim životom često je punila medijske stupce. Dvaput je bila u braku, no ljubila je brojne poznate kolege. Njezin prvi suprug bio je glumac Elliot Gould, za kojeg se udala 1963. godine. Zajedno su dobili sina, no razišli su se 1969. godine. Nakon braka bila je u vezu s bivšim kanadskim ministrom Pierreom Trudeauom.

Jon Peters bio je njezin sljedeći ljubavnik, a jedno vrijeme radio je i kao njezin menadžer. Nakon prekida 1982. godine ostali su u sjajnim odnosima, a Barbra je čak i kuma njegovim kćerima. Kratko je ljubila redatelja Michaela Cimina, no tu su vezu držali u tajnosti.

S Donom Johnsonom bila je godinu dana od 1987. godine, a par je zajedno snimio duet "Till I Loved You". Richard Gere i Clint Eastwood bili su joj partneri kratko, a jedno vrijeme je bila u vezi i sa skladateljem Jamesom Newtonom Howardom. Početkom 90-ih redom je bila u kraćim vezama s Andreom Agassijem, Liamom Neesonom, Jonom Voightom i Peterom Wellerom.

S drugim suprugom, Jamesom Brolinom, pred oltar je išla 1998. godine, a zajedno su još danas.