GLAZBENE LEGENDE

Mrežama kruži Halidova fotka s preminulim kolegama: 'Velikani su na okupu, pjesma ne umire'

Piše Marinela Mesar,
Mrežama kruži Halidova fotka s preminulim kolegama: 'Velikani su na okupu, pjesma ne umire'
Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Fotografiju koja kruži društvenim mrežama pomoću umjetne inteligencije kreirao je sarajevski fotograf Safet Hadžimusić, dok su brojni obožavatelji u komentarima podsjetili da na njoj nedostaju i neka druga velika imena

- Pjesma ne umire, samo promijeni nebo pod kojim se pjeva - napisao je Safet u opisu fotografije, uz koju koju je stavio i Halidove 'Rajske ptice'.

- Halid je sada tamo gdje zvijezde slušaju rajske ptice. Velikani su sada na okupu - dodao je Hadžimusić, dok su se u komentarima javili brojni obožavatelji. 

'Legende zauvijek', 'Lijepa su vremena bila i divni ljudi i pjevači tog doba', 'Bože, sad imaš najbolje. Hvala ti što sam živjela u njihovo vrijeme', 'Kakva ekipa', 'Ovakvi se više ne rađaju' pisali su jedni, dok su se drugi prisjetili i ostalih velikana. 

NEUTJEŠAN VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu
VIDEO Nakon sprovoda Halidov pas ima tužne oči i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu

'Fali možda i Arsen Dedić', 'I Toše Proeski', 'Fali Massimo', istaknuli su. 

EMOTIVAN ISPRAĆAJ VELIKA GALERIJA Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida
VELIKA GALERIJA Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida

Vijest o odlasku legendarnog pjevača javnost je šokirala prošloga tjedna u utorak poslijepodne. Iza sebe je ostavio bogati glazbeni opus, ali i suprugu Sejdu te sina Dinu koji su bili njegova najveća podrška. Inače, Dino je često s ponosom govorio o svojim roditeljima. Dodatno, Halidov suradnik najavio je i kako će izaći još Halidovih pjesama, da bi se završio pjevačev posljednji album, a na kojem će biti i Sejda, koju je nedavno objavio iz bolnice. 

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika
Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

