Obavijesti

Show

Komentari 0
NEOČEKIVANO

Claire Danes: Slomila sam se zbog trudnoće u 44. godini...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Claire Danes: Slomila sam se zbog trudnoće u 44. godini...
5
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Glumica je u podcastu 'Good Hang with Amy Poehler' otkrila kako je reagirala kad je doznala da će dobiti treće dijete

Admiral

Suze, šok i nevjerica. Tako se osjećala glumica Claire Danes (46), kako je nedavno ispričala podcastu 'Good Hang with Amy Poehler', kad je saznala da je u 44. godini trudna treći put. 

Novi detalji u tragičnoj priči Je li kći Tommyja Leeja Jonesa bila trudna u trenutku smrti?
Je li kći Tommyja Leeja Jonesa bila trudna u trenutku smrti?

Nazvala je svoju ginekologinju uplakana i u panici. Kaže da se potpuno 'raspala' jer joj vijest jednostavno nije imala smisla. Trudnoću nije planirala ni očekivala, a nije ni vjerovala da je u toj dobi moguća.

- Bio je to potpuni slom - priznala je glumica.

Treće dijete, djevojčicu, rodila je 2023. Sa suprugom Hughom Dancyjem već ima dva sina, Cyrusa i Rowana, a zanimljivo je da je između sve troje djece razmak od pet godina.

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Foto: Mike Blake

Da bi ostala trudna sa sinom Rowanom, morala je proći kroz dvije runde medicinski potpomognute oplodnje. Upravo zato ju je kasnija, potpuno neočekivana trudnoća dodatno iznenadila. O cijelom iskustvu govorila je i u podcastu 'SmartLess', u kojem je priznala da ju je sve uplašilo. Osim straha, javila se i nelagoda, pa čak i sram.

- Imala sam osjećaj kao da sam napravila nešto što više ne bih trebala - rekla je, objašnjavajući da se osjećala kao da je prešla neku nepisanu granicu vezanu uz godine i majčinstvo. Iako joj je u početku sve bilo previše, danas kaže da je na kraju sve ispalo. dobro

New York: Poznati na eventu Tiffany & Co Celebrates The 2017 Blue Book Collection
Foto: Dennis Van Tine/DPA

Danes i Dancy, koji danas ima 50 godina, u braku su od rujna 2009. Prije njega bila je u vezi s glumcem Billyjem Crudupom, a i danas su u dobrim odnosima, više od 20 godina nakon njegove afere s tada trudnom glumicom Mary-Louise Parker.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati
NJEN PROJEKT

Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati

U skladu s bijelom temom kampanje, Sydney je pozirala i u raskošnom čipkastom korzetu. Na drugoj fotki brala je ruže u vrtu, a na trećoj fotki pozira u premalenoj majici
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve
ROMANTIČNA GESTA

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve

Bivši kandidati iz posljednje sezone showa 'Ljubav je na selu' i dalje uživaju u romantičnoj idili. Ponekad lijepe trenutke podijele i na društvenim mrežama i oduševe pratitelje
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'
VELIKA ULOGA

Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'

Poznata glumica progovorila je o životu s likom koji je prerastao televizijske okvire, posebnoj atmosferi na setu i uspjehu serije Kumovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026