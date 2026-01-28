Glumica je u podcastu 'Good Hang with Amy Poehler' otkrila kako je reagirala kad je doznala da će dobiti treće dijete
Claire Danes: Slomila sam se zbog trudnoće u 44. godini...
Suze, šok i nevjerica. Tako se osjećala glumica Claire Danes (46), kako je nedavno ispričala podcastu 'Good Hang with Amy Poehler', kad je saznala da je u 44. godini trudna treći put.
Nazvala je svoju ginekologinju uplakana i u panici. Kaže da se potpuno 'raspala' jer joj vijest jednostavno nije imala smisla. Trudnoću nije planirala ni očekivala, a nije ni vjerovala da je u toj dobi moguća.
- Bio je to potpuni slom - priznala je glumica.
Treće dijete, djevojčicu, rodila je 2023. Sa suprugom Hughom Dancyjem već ima dva sina, Cyrusa i Rowana, a zanimljivo je da je između sve troje djece razmak od pet godina.
Da bi ostala trudna sa sinom Rowanom, morala je proći kroz dvije runde medicinski potpomognute oplodnje. Upravo zato ju je kasnija, potpuno neočekivana trudnoća dodatno iznenadila. O cijelom iskustvu govorila je i u podcastu 'SmartLess', u kojem je priznala da ju je sve uplašilo. Osim straha, javila se i nelagoda, pa čak i sram.
- Imala sam osjećaj kao da sam napravila nešto što više ne bih trebala - rekla je, objašnjavajući da se osjećala kao da je prešla neku nepisanu granicu vezanu uz godine i majčinstvo. Iako joj je u početku sve bilo previše, danas kaže da je na kraju sve ispalo. dobro
Danes i Dancy, koji danas ima 50 godina, u braku su od rujna 2009. Prije njega bila je u vezi s glumcem Billyjem Crudupom, a i danas su u dobrim odnosima, više od 20 godina nakon njegove afere s tada trudnom glumicom Mary-Louise Parker.
