Claire Danes: Slomila sam se zbog trudnoće u 44. godini...

Suze, šok i nevjerica. Tako se osjećala glumica Claire Danes (46), kako je nedavno ispričala podcastu 'Good Hang with Amy Poehler', kad je saznala da je u 44. godini trudna treći put.

Nazvala je svoju ginekologinju uplakana i u panici. Kaže da se potpuno 'raspala' jer joj vijest jednostavno nije imala smisla. Trudnoću nije planirala ni očekivala, a nije ni vjerovala da je u toj dobi moguća.

- Bio je to potpuni slom - priznala je glumica.

Treće dijete, djevojčicu, rodila je 2023. Sa suprugom Hughom Dancyjem već ima dva sina, Cyrusa i Rowana, a zanimljivo je da je između sve troje djece razmak od pet godina.

Foto: Mike Blake

Da bi ostala trudna sa sinom Rowanom, morala je proći kroz dvije runde medicinski potpomognute oplodnje. Upravo zato ju je kasnija, potpuno neočekivana trudnoća dodatno iznenadila. O cijelom iskustvu govorila je i u podcastu 'SmartLess', u kojem je priznala da ju je sve uplašilo. Osim straha, javila se i nelagoda, pa čak i sram.

- Imala sam osjećaj kao da sam napravila nešto što više ne bih trebala - rekla je, objašnjavajući da se osjećala kao da je prešla neku nepisanu granicu vezanu uz godine i majčinstvo. Iako joj je u početku sve bilo previše, danas kaže da je na kraju sve ispalo. dobro

Foto: Dennis Van Tine/DPA

Danes i Dancy, koji danas ima 50 godina, u braku su od rujna 2009. Prije njega bila je u vezi s glumcem Billyjem Crudupom, a i danas su u dobrim odnosima, više od 20 godina nakon njegove afere s tada trudnom glumicom Mary-Louise Parker.