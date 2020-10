Člana Rolling Stonesa 'napali': Djeci (4) daje kavijar za doručak

<p>Engleski roker <strong>Ronnie Wood </strong>(73), gitarist kultnog rock sastava 'The Rolling Stones', i njegova supruga<strong> Sally Humphreys</strong> (42) naišli su na osude javnosti kad se saznalo da svojim blizankama <strong>Alice </strong>i <strong>Gracie </strong>(4) daju kavijar za doručak, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/ronnie-wood-slammed-nutrition-pro-22886377" target="_blank">Mirror</a>. </p><p>Nutricionistica <strong>Judy More </strong>rekla kako kavijar, koji je sirova riblja ikra, nosi rizik od trovanja hranom ako je nepasteriziran i ne smije se davati djeci mlađoj od pet godina. </p><p>- Za djecu mlađu od pet godina kažemo ne sirovoj ribi - kaže Judy. </p><p>Ronnie je nedavno rekao kako mu se sviđa kavijar, koji može koštati i do 300 dolara, odnosno gotovo 2000 kuna za jednu uncu, što je oko 28 grama. Jede ga s tostom, lukom i kuhanim jajima. </p><p>- Djevojčice ga obožavaju. Kažu mi: 'Tata, možemo li imati još te crne stvari?'. Pitam ih koje crne stvari, pa kažu kavijara - otkrio je Ronnie svojedobno. </p>