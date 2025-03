Marko Bošnjak: Surađujem s dragim Bogom uoči Eurosonga. Hejt? Nastavite, to me motivira!

Europa će u svibnju imati glazbenu poslasticu, ali čini se kako predstavnici država natjecateljica pripremaju i pravi slatki menu. Jedan od njih je i Marko Bošnjak, hrvatski predstavnik koji će Europi predstaviti 'Poison cake'. Iako nije za kušanje, ova torta idealna je za slušanje. Bošnjak nam je otkrio i kako teku pripreme za spektakl u svibnju.

- Odlično! Jako smo ponosni na koncept koji smo predstavili i zajednički iskristalizirali. Tako da smo sad puno zadovoljniji s vizijom koju šaljemo u Europu te će razni elementi nastupa biti u potpunosti drugačiji, što vjerujem da će opravdati očekivanja publike koja su relativno niska u ovom trenutku, ali ćemo ih povisiti u narednom periodu - govori nam mladi predstavnik.

Zagreb: Glazbenik Marko Bošnjak | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Pjesma nije doživjela promjene za nastup za Eurosong, ali jedan detalj ipak mijenja priču.

- Ono na što ćemo definitivno paziti i utjecati je da miks samog zvuka koji ide na TV bude odrađen od mog producenta, koji nažalost na Dori nije bio prisutan u green roomu kada je trebalo raditi taj miks, tako da je HRT to preuzeo na sebe pa je zvučalo malo drugačije nego što smo mi zamislili, tako da ćemo doraditi sve u najboljem mogućem izdanju za Eurosong - otkriva Marko.

Pitali smo ga i s kime surađuje tijekom priprema za Eurosong.

- S dragim Bogom! On mi šalje energiju iz svemira - govori kroz smijeh pa dodaje:

- Surađujem s puno ljudi, s vrhunskim timom profesionalaca i svatko ima neki svoj zadatak koji odrađuje maestralno. Također, slijede mi dosta intenzivne vokalne pripreme s Martinom Tomčić i Ivanom Husar koje su mi praktički susjede u ulici tako da ću moći vrlo često nadograđivati svoj vokal i sam nastup s njima - kazao je.

Publika nije blagonaklono reagirala na pobjedu Marka Bošnjaka na Dori. Marko je dobio 83 bodova od stručnih žirija te postao njihov pobjednik. Gledatelji su mu dodali 47 bodova što bi mu osiguralo četvrto mjesto na Dori, da se pita publiku. No, ukupan zbroj od 130 bodova donijelo je pobjedu Marka Bošnjaka.

- Mislim da je presudilo što sam ponudio jedan eurovizičan nastup koji je već bio spreman paket za Eurosong. Ali, također probe za žiri koje nisu iste kao ove u televizijskom prijenosu su bile odrađene puno bolje s moje strane, zato što sam zdravstveno bio u boljoj situaciji. No, poslije tih proba za žiri mi je tijelo reklo 'dosta' jer je stvarno bilo stresno. Mislim da su te probe presudile u moju korist, a dodao bih da je bitan ukupan zbroj tako da sam okej. Publika uvijek ima svoje neke favorite koji se mogu razlikovati od onog što na kraju prođe. Znam i ja sam kako je biti drugi, tako da onaj koji gubi ima se pravo ljutiti - naveo je.

Zagreb: Glazbenik Marko Bošnjak | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Konkurencije na Dori se nije bojao jer nije doživljavao cijelu situaciju na taj način nego mu je bilo bitno da se fokusira na svoj nastup i koncept istoga. Kao najveću konkurenciju naveo je Lelek, Magazin i Ogenj, ali dodaje da misli da je 'završilo točno onako kako je i trebalo'.

- Ne zamaram se reakcijama publike i kladionicama jer mislim da uopće nije presudno i da će tek nakon prvog nastupa uživo vidjeti čija mati crnu vunu prede - samouvjereno je rekao.

Na negativne komentare Marko se ne obazire.

- Dobro se nosim s time, zato što znam da to ne utječe na mene ni na moj nastup. Samo me motiviraju da budem iskren, tako da ako žele nastaviti, mogu. Stvarno sam navukao debelu kožu u svemu ovome i nekako me sve to skupa samo motivira i tjera da dokažem sebi i drugima što zapravo mogu - kazao je.

Uz Maltu, s ovogodišnjeg Eurosonga izdvaja Finsku i Australiju.

Zagreb: Glazbenik Marko Bošnjak | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Sviđa mi se taj 'food department' na Eurosongu. Estonci s 'Espresso Macchiato', Australci s 'Milkshake Man' i mi s 'Poison Cake'. Prava dijabetes kombinacija - u šali govori.

- Mislim da ćemo kroz kostime upoznati cijeli svijet s hrvatskom kulturom i kroz priču koju ćemo pričati na sceni. Tako da ćemo imati dosta poveznica s hrvatskom kao i sa slavenskom kulturom - u simpatičnom tonu zaključio je Bošnjak.