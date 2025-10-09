Clooney o početku snimanja 'Oceanovih 14': 'Bit će zabavno družiti se s dragim prijateljima'

Američki glumac George Clooney za E! News izjavio je da se sprema snimanje novog filma 'Oceanovih 14'. U nastavku poznate filmske franšize, uz Clooneyja, vratit će se i ostale glumačke zvijezde poput Brada Pitta, Matta Damona, Dona Cheadlea i Julije Roberts. Prema pisanju Varietyja, film bi trebao režirati David Leitch.

Glumac je potvrdio kako je produkcijska kuća Warner Bros odobrila budžet potreban za stvaranje filma te da trenutno pokušavaju dogovoriti termin početka snimanja: 'Trebalo bi početi za devet ili deset mjeseci'. Rekao je kako je uzbuđen što će se susresti sa Bradom Pittom i ostalim kolegama, otkrivši kako ih još uvijek smatra dragim prijateljima.

O snimanju novog filma iz franšize 'Oceanovih', Clooney je ponešto rekao još 2023. godine u intervjuu za Uproxx. Tada je priznao kako postoji jako dobar scenarij za film iz ovog serijala, no na pitanje hoće li biti namijenjen za 'Oceanovih 14' tajnovito je odgovorio: 'Pa... Ne želim ga tako nazvati... Mislim, ideja je kao 'U velikom stilu''., referirajući se na komediju Martina Bresta iz 1979. godine, koja je 2017. dobila svoj 'remake'.

Originalnu trilogiju 'Oceanovi' režirao je Steven Soderbergh, a filmovi su izlazili između 2001. i 2007. godine. Postali su veliki hit među gledateljima te je svaki zaradio više milijuna dolara. Prije 7 godina izašao je i 'spinoff' 'Oceanovih 8' sa Sandrom Bullock u glavnoj ulozi. Uz nju, žensku su glumačku postavu činile i Rihanna, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Cate Blanchett i druge.

Osim novog filma 'Oceanovih 14', u planu je snimanje i 'prequela' za ovu franšizu. U tom bi se filmu trebala pojaviti neka nova imena poput Rayana Goslinga i Margot Robbie. Radnja filma, čiji je režiser Jay Roach, trebala bi se odvijati u Europi 60ih godina prošloga stoljeća.