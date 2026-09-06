Coby (41) oženio je 17 godina mlađu pjevačicu u tajnosti

Reper i tekstopisac Slobodan Veljković Coby (41) oženio se 17 godina mlađom pjevačicom Katarinom Cardoso, poznatom pod umjetničkim imenom Kat Dosa. Par se vjenčao u subotu u vinariji nedaleko od Prokuplja, daleko od očiju javnosti, piše Blic.

Ipak, snimke sa slavlja ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama. Katarina je za vjenčanje odabrala kratku bijelu haljinu sa šljokicama, dok je Coby nosio bijelu košulju i hlače. Nakon rezanja torte mladence i goste iznenadio je vatromet, a slavlje se nastavilo uz trubače. Par se inače rijetko zajedno pojavljuje u javnosti i o svojoj vezi dosad gotovo da nije govorio.

Zagreb: Nastup repera Cobya na Rujanfestu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Za njihovu romansu doznalo se 2024. godine, kad se Katarina pod umjetničkim imenom Kat Dosa natjecala na 'Pesmi za Evroviziju' s pjesmom 'Tajni začin'. Glazbu za pjesmu napisao je Coby, a tekst potpisuje s Bojanom Vunturišević. Katarina je dio djetinjstva provela izvan Srbije, a živjela je i u Južnoj Africi i Portugalu.

Foto: Antonio Ahel

Nakon povratka u Srbiju preselila se u Beograd, gdje je upisala ekonomiju. Coby je prije veze s Katarinom godinama bio s blogericom Jelenom Nikolić. Njihova je veza također bila poznata javnosti, a upravo se Jelenin glas čuje u njegovu prepoznatljivom glazbenom potpisu 'Coby, jesi ti radio traku?'.

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