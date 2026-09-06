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Coby (41) oženio je 17 godina mlađu pjevačicu u tajnosti

Piše 24sata,
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Coby (41) oženio je 17 godina mlađu pjevačicu u tajnosti
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Zagreb: Nastup repera Cobya na Rujanfestu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
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Slobodan Veljković Coby i Katarina Cardoso vjenčali su se u subotu nadaleko Prokuplja, javljaju srpski mediji

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Reper i tekstopisac Slobodan Veljković Coby (41) oženio se 17 godina mlađom pjevačicom Katarinom Cardoso, poznatom pod umjetničkim imenom Kat Dosa. Par se vjenčao u subotu u vinariji nedaleko od Prokuplja, daleko od očiju javnosti, piše Blic.

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Ipak, snimke sa slavlja ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama. Katarina je za vjenčanje odabrala kratku bijelu haljinu sa šljokicama, dok je Coby nosio bijelu košulju i hlače. Nakon rezanja torte mladence i goste iznenadio je vatromet, a slavlje se nastavilo uz trubače. Par se inače rijetko zajedno pojavljuje u javnosti i o svojoj vezi dosad gotovo da nije govorio.

Zagreb: Nastup repera Cobya na Rujanfestu
Zagreb: Nastup repera Cobya na Rujanfestu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Za njihovu romansu doznalo se 2024. godine, kad se Katarina pod umjetničkim imenom Kat Dosa natjecala na 'Pesmi za Evroviziju' s pjesmom 'Tajni začin'. Glazbu za pjesmu napisao je Coby, a tekst potpisuje s Bojanom Vunturišević. Katarina je dio djetinjstva provela izvan Srbije, a živjela je i u Južnoj Africi i Portugalu.

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Foto: Antonio Ahel

Nakon povratka u Srbiju preselila se u Beograd, gdje je upisala ekonomiju. Coby je prije veze s Katarinom godinama bio s blogericom Jelenom Nikolić. Njihova je veza također bila poznata javnosti, a upravo se Jelenin glas čuje u njegovu prepoznatljivom glazbenom potpisu 'Coby, jesi ti radio traku?'.

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