Coldplay će objaviti prijašnje albume na posebnim pločama: Izrađene od reciklirane plastike

Tvrdi se da EcoRecords ploče smanjuju emisije ugljika tijekom proizvodnog procesa za 85 posto u usporedbi s tradicionalnom proizvodnjom vinila. Svaka LP ploča od 140 grama sastoji se od otprilike devet recikliranih boca, nakon što se očiste, prerade i oblikuju u ploče.

Coldplay će ponovno objaviti debitantski album "Parachutes" (2000.), "A Rush of Blood To The Head" (2002.), "X&Y" (2005.), "Viva La Vida Or Death And All His Friends" (2008.), "Mylo Xyloto" (2011.), "Ghost Stories" (2014.), "A Head Full Of Dreams" (2015.), "Everyday Life" (2019.) i "Music Of The Spheres" (2021.) u sklopu serije.

Najnoviji album benda "Moon Music", objavljen prošle godine, već je objavljen na EcoRecord LP-u.

Coldplay se dugo zauzima za klimatske akcije, a frontmen Chris Martin je 2019. rekao da neće pokrenuti svjetsku turneju za svoj album "Everyday Life" zbog zabrinutosti za okoliš.

U listopadu prošle godine Martin je tvrdio da će njegov bend prestati snimati albume nakon svog 12. albuma, a "Moon Music" je njihov deseti.

Svi albumi benda osnovanog u Londonu dosegli su prvo mjesto na britanskoj ljestvici albuma, a na prvom mjestu bila su i dva singla skupine "Viva La Vida" i "Paradise".

Najnovija serija reizdanja bit će objavljena 15. kolovoza, a prednarudžbe su otvorene na Coldplayovoj internetskoj stranici.