Courteney Cox starom fotkom čestitala rođendan Aniston

Popularna 'Prijateljica' Jennifer Aniston 11. veljače proslavila je 57. rođendan, a tim je povodom Courteney Cox objavila njihovu staru fotografiju.

Fotografija, koja je nastala u vrijeme snimanja popularnog sitcoma, prikazuje bliskost koja je obilježila njihovo prijateljstvo na malim ekranima, ali i izvan njih. Slika je bila prva u nizu objava koje je Cox podijelila kako bi proslavila rođendane svojih prijateljica rođenih u znaku Vodenjaka, među kojima su i Laura Dern te Isla Fisher.

Jennifer Aniston svoj je 57. rođendan proslavila u krugu prijatelja, a društvene mreže preplavile su čestitke kolega i obožavatelja. Među poznatim imenima koja su joj uputila lijepe želje našle su se Reese Witherspoon, Andrea Bendewald i Ellen DeGeneres.

Prijateljstvo između Cox i Aniston jedno je od najdugovječnijih i najomiljenijih u Hollywoodu. Upoznale su se sredinom 90-ih na snimanju serije Prijatelji, gdje su utjelovile nezaboravne likove Monice Geller i Rachel Green. Tijekom deset sezona serije njihovo je prijateljstvo bilo očito, a bliskost se nastavila i nakon završetka snimanja 2004. godine.

Obje glumice tijekom godina izgradile su uspješne karijere. Aniston je ostvarila niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga te osvojila prestižne nagrade, dok je Cox, osim glume, uspješno zakoračila i u producentske i redateljske vode. Unatoč profesionalnim obvezama i životnim izazovima, njihovo prijateljstvo ostalo je čvrsto, a često ističu koliko si međusobno znače.

Cox je u ranijim intervjuima naglašavala kako je Aniston jedna od njezinih najbližih osoba i velika podrška u privatnom životu. S druge strane, Aniston je više puta istaknula da joj je Courteney poput obitelji.