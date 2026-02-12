Obavijesti

Show

Komentari 2
KOJI THROWBACK

Courteney Cox starom fotkom čestitala rođendan Aniston

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Courteney Cox starom fotkom čestitala rođendan Aniston
14
Foto: Reuters/Telegram

Zvijezda serije 'Prijatelji' prisjetila se zajedničkih dana sa seta i još jednom potvrdila koliko je snažno prijateljstvo koje traje desetljećima

Admiral

Popularna 'Prijateljica' Jennifer Aniston 11. veljače proslavila je 57. rođendan, a tim je povodom Courteney Cox objavila njihovu staru fotografiju.  

Murder Mystery Premiere - Los Angeles FILE PHOTO: FRIENDS CAST APPEARS WITH WINNER JENNIFER ANISTON AT EMMY AWARDS. FILE PHOTO: THE CAST OF FRIENDS AT CHANNEL 4 TELEVISION
34
Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Fotografija, koja je nastala u vrijeme snimanja popularnog sitcoma, prikazuje bliskost koja je obilježila njihovo prijateljstvo na malim ekranima, ali i izvan njih. Slika je bila prva u nizu objava koje je Cox podijelila kako bi proslavila rođendane svojih prijateljica rođenih u znaku Vodenjaka, među kojima su i Laura Dern te Isla Fisher.

Jennifer Aniston svoj je 57. rođendan proslavila u krugu prijatelja, a društvene mreže preplavile su čestitke kolega i obožavatelja. Među poznatim imenima koja su joj uputila lijepe želje našle su se Reese Witherspoon, Andrea Bendewald i Ellen DeGeneres.

Prijateljstvo između Cox i Aniston jedno je od najdugovječnijih i najomiljenijih u Hollywoodu. Upoznale su se sredinom 90-ih na snimanju serije Prijatelji, gdje su utjelovile nezaboravne likove Monice Geller i Rachel Green. Tijekom deset sezona serije njihovo je prijateljstvo bilo očito, a bliskost se nastavila i nakon završetka snimanja 2004. godine.

Foto: Instagram

Obje glumice tijekom godina izgradile su uspješne karijere. Aniston je ostvarila niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga te osvojila prestižne nagrade, dok je Cox, osim glume, uspješno zakoračila i u producentske i redateljske vode. Unatoč profesionalnim obvezama i životnim izazovima, njihovo prijateljstvo ostalo je čvrsto, a često ističu koliko si međusobno znače.

Cox je u ranijim intervjuima naglašavala kako je Aniston jedna od njezinih najbližih osoba i velika podrška u privatnom životu. S druge strane, Aniston je više puta istaknula da joj je Courteney poput obitelji.

zaljubljeni Jennifer Aniston i njezin novi dečko Jim Curtis prvi su se put zajedno pojavili u javnosti
Jennifer Aniston i njezin novi dečko Jim Curtis prvi su se put zajedno pojavili u javnosti

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Maja i Šime na padelu: 'Takvu ljubav još nisam vidio. Lupaju se reketima po guzi...'
SEKSKLUZIVNO

VIDEO Maja i Šime na padelu: 'Takvu ljubav još nisam vidio. Lupaju se reketima po guzi...'

Pjevačica i 'Gospodin Savršeni' u dobrom su raspoloženju zaigrali padel, a prilikom igre svako su malo hrlili jedno drugome u zagrljaj
FOTO Nevjerojatna linija! Lopez objavila fotke iz teretane: Evo kako ona izgleda u 57. godini...
'PLJUŠTE' KOMENTARI

FOTO Nevjerojatna linija! Lopez objavila fotke iz teretane: Evo kako ona izgleda u 57. godini...

Jennifer Lopez voli se pohvaliti isklesanom linijom na kojoj bi joj brojne žene pozavidjele. Ovoga puta je na društvenim mrežama objavila fotke iz teretane, a komentari su se nanizali...
FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije
UMRO U 49. GODINI

FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026