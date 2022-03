Slavna glumica Courteney Cox (57) gostovala je u showu Jimmyja Kimmela (54) i ispričala zastrašujuće iskustvo, prije kojega nije vjerovala u duhove, ali onda se sve promijenilo. Tog dana je odlučila prodati skupocjenu kuću u Los Angelesu.

Cox je zvijezda nove horor-komedije 'Shining Vale'. Zbog toga ju je Kimmel odlučio pitati je li ikada vidjela duha.

- Nisam vjerovala da jesam u početku - rekla je i dodala da je njezinu kuću prije posjedovala burleskna plesačica Gypsy Rose Lee, ali i glazbenica i spisateljica Carole King (80).

Bivša vlasnica, King, došla je jedan dan kod Cox kako bi imale seansu kojom bi 'protjerale' duha s imanja. Ipak, Cox je cijelo vrijeme bila skeptična.

- Carole King je došla kod mene i rekla mi je da se u toj kući dogodio razvod koji je jako loše završio i da je u kući duh. Mislila sam si 'Da, baš'. Ali drugi ljudi koji su u toj kući bili, moji prijatelji, rekli su mi da su sreli ženu koja je sjedila na rubu kreveta - ispričala je glumica.

Iako im nije vjerovala, nije ostala ravnodušna na te izjave. Ipak, jedan dan se uistinu uplašila, i to kada je kod nje došao poštar i izjavio nešto sablasno.

- Bila sam u kući jedan dan, nisam baš vjerovala u te paranormalne stvari. Čula sam da mi je netko pozvonio. Bio je to poštar. Otvorila sam vrata, a on je odjednom rekao: 'Znate li da je ova kuća ukleta?'. Ja sam rekla: 'Da, zašto? Zašto to misliš?'. On je tada prstom pokazao iza mene i rekao: 'Zato što netko stoji iza vas'. To je bio trenutak kada sam rekla da je dosta i da prodajem tu kuću - prisjetila se Cox.

Svoje je stvari spakirala i preselila nedugo nakon tog incidenta. Rekla je da nakon toga više nikada nije mogla sama spavati u toj kući.

