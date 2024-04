Cres postaje otok čuda! Stiže i zvijezda iz Gospodara prstenova

Kulturno-umjetnička manifestacija za ljubitelje fantastike Isle of Wonders - Cres ove godine će po prvi puta biti u gradu Cresu i okolici, a počinje 28. lipnja i trajat će sve do 30. lipnja. Za sve posjetitelje bit će spremni razni sadržaji, od društvenih igara do bojanja figurica i radionica za izradu različitih rukotvorina.

Cresom će vladati atmosfera u znaku fantastike, povijesti, folklora i glazbe, a kako najavljuju organizatori iz udruge Realms Long Forgotten, Cres će se pretvoriti u epicentar fantasy-ja i magije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Hobiti u BiH | Video: KanalRi

Na Isle of Wonders – Cres bit će i predstava u pokretu u kojoj će se iskrcavati vitezovi u cresku luku koji će se kretati kroz grad i simbolički od patuljaka i razbojnika osloboditi znamenitu Cresku kulu.

Na Cres će doći i Kieran Larwood, omiljeni autor među djecom i ljubitelja fantastike, a stiže i Jed Brophy, poznat po ulogama u serijalu Gospodar prstenova, Hobbitu te seriji Rings of Power. Dolazi i Francesco Cavalieri, čiji glas i glazba oživljavaju priče o patuljcima i epskim avanturama te će zabavljati publiku svojim nastupom.

New York: Sve?ana premijera filma The Hobbit: An Unexpected Journey | Foto: Storms Media Group