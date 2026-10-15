Ovim priznanjem Croatia Records nastavlja jačati svoju poziciju na međunarodnoj razini
Croatia Records je primljena u punopravno članstvo Svjetske diskografske federacije
Croatia Records postala je član Svjetske diskografske federacije IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), čime se pridružila globalnoj mreži koja predstavlja interese diskografske industrije.
Ovo značajno međunarodno priznanje dolazi u važnom trenutku za kompaniju, uoči njezine 80. obljetnice te predstavlja svojevrsnu nagradu za desetljeća predanog rada i razvoja kao i stvaranja vrijedne glazbene baštine.
"Članstvo u IFPI-ju predstavlja važno priznanje dosadašnjem radu i poziciji koju Croatia Records ima u diskografskoj industriji te je potvrda njezine povezanosti sa svjetskim glazbenim tržištem, na što smo posebno ponosni. Istovremeno, članstvo otvara prostor za daljnji razvoj i praćenje svjetskih trendova u diskografskoj industriji, kao i za povezivanje s novim znanjima, iskustvima i prilikama koje mogu biti važne za budućnost kompanije", izjavio je Mario Kovač, direktor Croatia Records.
Važnost ovog članstva istaknuli su i predstavnici IFPI-ja. Victoria Oakley, glavna izvršna direktorica IFPI-ja, istaknula je dugogodišnji doprinos kompanije u razvoju izvođača u Hrvatskoj, regiji i šire.
"Croatia Records vrijedan je novi član globalne mreže IFPI-ja. Desetljećima pružaju podršku brojnim izvrsnim izvođačima u Hrvatskoj, regiji i šire, a sada možemo zajednički raditi na tome da ti izvođači nastave razvijati svoje karijere i uspješno djelovati na pravednom i održivom globalnom glazbenom tržištu."
Na članstvo se osvrnuo i Freddie Aitken, voditelj strategije i odnosa s članovima , koji je istaknuo kako Croatia Records, kao važan pokretač glazbene industrije u regiji, donosi iskustvo, tradiciju i predanost razvoju snimljene glazbe.
"Drago nam je što je Croatia Records postao član IFPI-ja. Kao važan pokretač glazbene industrije u regiji, Croatia Records donosi vrijedno iskustvo, bogatu tradiciju i predanost razvoju snimljene glazbe. Veselimo se budućoj suradnji kroz koju ćemo zajednički raditi na snažnijem glasu diskografske industrije te podržati daljnji rast i razvoj novih ideja unutar globalne glazbene zajednice."
Croatia Records u svoju 80. obljetnicu tako ne ulazi samo s bogatom poviješću, već i s novim međunarodnim partnerstvima, iskustvima i prilikama. Članstvo u IFPI-ju predstavlja još jedan važan korak u razvoju kompanije koja svoju tradiciju nastavlja graditi u skladu s promjenama i novim prilikama koje donosi suvremena glazbena industrija, s jasnom ambicijom daljnjeg rasta, razvoja i još snažnije prisutnosti na međunarodnoj sceni.
IFPI je međunarodna organizacija koja okuplja diskografske kuće i druge proizvođače fonograma i videograma te radi na zaštiti njihovih prava, promicanju vrijednosti snimljene glazbe i razvoju novih načina njezina korištenja. IFPI danas kroz svoje članstvo i mrežu nacionalnih organizacija predstavlja oko 8.000 članova u više od 70 tržišta.
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