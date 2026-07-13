Croatia Records proslavila je rođendan: 'Već 79 godina pišemo glazbenu povijest!'

Dana 10. srpnja 1947. godine u Zagrebu osnovan je Jugoton, tvrtka koja će tijekom desetljeća izrasti u najveću i najznačajniju diskografsku kuću na ovim prostorima. Iste godine objavljena je i prva gramofonska ploča, singlica pod kataloškim brojem J-1001 s dalmatinskim skladbama Ti tvoji zubići i Jedan mali brodić u izvedbi Zagreb Male Quinteta. Malo tko je tada mogao pretpostaviti da će upravo tim izdanjem započeti priča koja traje gotovo osam desetljeća.

Od prvih šelak ploča, preko vinila, kazeta, CD-a i digitalnih izdanja pa sve do današnjih streaming platformi, Croatia Records uspješno je pratila razvoj tehnologije, ali nikada nije izgubila ono najvažnije - ljubav prema glazbi i ljudima koji je stvaraju. Kroz desetljeća je rasla zajedno s generacijama izvođača i publike, ostajući mjesto na kojem nastaju pjesme koje nadilaze vrijeme.

Foto: Jugoton

U Jugotonovoj tvornici gramofonskih ploča, otvorenoj 1963. godine u zagrebačkoj Dubravi, proizvodili su se albumi koji danas imaju kultni status. Upravo su ovdje nastajala izdanja Bijelog dugmeta, Azre, Haustora, Idola, Električnog orgazma, Arsena Dedića, Miše Kovača, Ive Robića, Novih fosila i brojnih drugih velikana domaće glazbe. Istovremeno, zahvaljujući licencnim ugovorima s najvećim svjetskim diskografskim kućama, domaća publika mogla je slušati i izdanja Elvisa Presleya, The Beatlesa, The Rolling Stonesa, Queena, Pink Floyda, U2, Davida Bowieja, Deep Purplea, Iron Maidena i mnogih drugih svjetskih zvijezda.

Početkom devedesetih, u skladu s novim vremenom, Jugoton postaje Croatia Records. Promijenilo se ime, ali ne i misija. Nastavljeno je sustavno ulaganje u sve glazbene žanrove, od zabavne, pop i rock glazbe do tamburaške, klapske, jazz i klasične glazbe, uz jednaku brigu o novim izvođačima i očuvanju bogate diskografske baštine.

Danas Croatia Records upravlja jednim od najvrjednijih glazbenih kataloga u ovom dijelu Europe, koji broji više od 90.000 fonograma. Svake godine objavljuje stotine novih izdanja, kontinuirano digitalizira arhivsku građu, obnavlja legendarna vinilna izdanja te istodobno razvija suvremenu diskografsku produkciju prilagođenu novim generacijama slušatelja. Povratak vinila posljednjih godina dodatno je potvrdio koliko su vrijedni albumi koji su obilježili povijest domaće glazbe, a brojna reizdanja kultnih naslova pronašla su put i do novih generacija kolekcionara i ljubitelja glazbe.

Posljednjih godina Croatia Records nastavlja razvijati i niz uspješnih diskografskih projekata koji spajaju bogatu glazbenu baštinu s modernim pristupom izdavaštvu. Među njima se posebno istaknula vinilna edicija 25 Greatest Hits, pokrenuta 2023. godine, koja donosi presjek najvećih hitova najvažnijih izvođača domaće i regionalne glazbene scene te iz godine u godinu raste novim naslovima. Posebno mjesto zauzima i jedan od najambicioznijih projekata Hitmaker - Đorđe Novković, kojim je na suvremen način odana počast jednom od najvećih skladatelja ovih prostora. Projekt je okupio Royal Philharmonic Orchestra i svjetski poznatog dirigenta Stevea Sidwella u kultnom Abbey Road Studio One, vrhunske domaće izvođače i aranžere te rezultirao raskošnim CD i Blu-ray i vinilnim izdanjem te glazbeno-dokumentarnim filmom. Album Hitmaker - Đorđe Novković nagrađen je s dvije glazbene nagrade Porin te Naxi zvezdom, a glazbeno dokumentarni film nastavlja svoje prikazivanje na domaćim filmskim festivalima.

Foto: Picasa

Osim diskografske djelatnosti, Croatia Records tijekom godina razvila je i niz projekata koji aktivno oblikuju hrvatsku glazbenu scenu. CMC televizija već više od dva desetljeća ostaje jedina nacionalna glazbena televizija posvećena domaćim izvođačima, dok CMC Festival u Vodicama iz godine u godinu okuplja najveća imena hrvatske glazbe. Ove godine festival je proslavio svoju punoljetnost održavanjem 18. izdanja, još jednom potvrdivši status jednog od najvažnijih domaćih glazbenih događaja i mjesta susreta izvođača, autora, diskografa, medija i publike.

Istodobno, Croatia Records nastavlja snažno razvijati svoje digitalno poslovanje, prateći svjetske trendove i stvarajući nove standarde na domaćem tržištu. Milijunski streamovi na vodećim glazbenim platformama, strateško partnerstvo s globalnom distribucijskom tvrtkom The Orchard, kontinuirani rast na društvenim mrežama te milijunski pregledi na službenom YouTube kanalu, koji je danas najpraćeniji glazbeni YouTube kanal u Hrvatskoj i regiji, potvrđuju da Croatia Records uspješno spaja bogatu tradiciju s inovacijama koje oblikuju budućnost glazbene industrije. Upravo zahvaljujući otvorenosti prema novim tehnologijama, digitalnim platformama i suvremenim načinima promocije, Croatia Records ne prati samo svjetske trendove, već mnoge od njih prva donosi na hrvatsko tržište.

Foto: Igor CC Kelčec

I danas, 79 godina nakon prve objavljene ploče, Croatia Records ostaje sinonim za hrvatsku diskografiju. Iza svakog albuma, singla, vinila ili digitalnog izdanja stoje autori, producenti, glazbenici, urednici, dizajneri, ton majstori i brojni ljudi koji svojim znanjem i strašću svakodnevno stvaraju novu glazbenu povijest. Jednako važni dio te priče su i izvođači koji nam desetljećima poklanjaju svoje pjesme te publika koja ih prihvaća. Upravo zato danas ne slavimo samo rođendan već i hrvatsku glazbu, generacije izvođača, autora i djelatnika koji su gradili ovu našu priču od 1947. godine do danas.

Foto: promo

Pred velikim 80. rođendanom nastavljamo raditi ono što radimo već gotovo osam desetljeća, čuvati glazbenu baštinu, stvarati nove prilike za domaće izvođače i vjerovati da će upravo neka pjesma objavljena sutra postati uspomena koju će netko pjevati i za sljedećih osamdeset godina.