Seok i Hyuk: Mogu li izbjeglice iz Sjeverne Koreje postati nove svjetske zvijezde K-pop scene?

Seok (25) i Hyuk (25), članovi nove K-pop grupe 1VERSE, su sve samo ne tipični korejski pjevači. Obojica su pobjegli od diktatorskog režima Sjeverne Koreje, smjestili se u Seoul te pokušavaju pratiti korake legendarnih K-pop grupa kao što su BTS i BLACKPINK.

Kao tinejdžeri, obojica su prešli granicu Sjeverne Koreje prema Kini zajedno sa svojim obiteljima, u nadi za boljim životom izvan režima Kim Jong Una. Oboje su se smjestili u Seoul, glavnom gradu Južne Koreje, te ih je 2022. godine tvrtka 'Singing Beetle' pozvala da se okušaju u treningu kako bi potencijalno postali novo ime K-popa.

Foto: Soo-hyeon Kim

- Osjećam se kao da sam se ponovo rodio otkad sam došao u Južnu Koreju. Sjeverna i Južna Koreja su potpuno različite. Ovdje sam u mogućnosti sanjati novi san - kaže Seok sa smiješkom na licu, piše CNN

Jutros je grupa 1VERSE izbacila svoju pjesmu 'Shattered' te će ju promovirati na američkom tržištu. Grupa se sastoji od pet članova, zajedno sa Seokom i Hyukom tu su i Aito iz Japana, Kenny iz Kalifornije i Nathan iz Arkansasa. Od ovog ljeta, svijet će moći čuti više o dove nove grupe.

Svatko tko želi postati sljedeća zvijezda K-popa, od malih nogu mora proći kroz dug i težak period treninga. Takozvani 'trainees' moraju pohađati naporne i stroge sate pjevanja i plesa koji mogu trajati i po 12 sati dnevno, dok je na strancima da nauče i korejski jezik. Redovito su ocjenjivani za svoj napredak te je svaki dan nova prilika da netko bude izbačen i poslan doma. Često u jako kompetitivnom i nadgledanom okruženju, ne mogu svi biti izabrani da budu sljedeći veliki muzički predstavnici Južne Koreje. Kao i ostalim K-pop zvijezdama, dani Seoka i Hyuka su dugi. Treninzi započinju rano ujutro, nekad čak i prije izlaska sunca, a probe mogu trajati i do kasno navečer.

Foto: Soo-hyeon Kim

- Prije sam se bavio sportom, sad radim nešto skroz novo. Počinjem od nule i svaki nivo je nešto novo, ta stvarnost me čini sretnim - izjavio je Seok za CNN, razmišljajući o danima kada se bavio nogometom u Sjevernoj Koreji

- Volio sam muziku dok sam bio u Sjevernoj Koreji, često sam zapisivao tekstove pjesama koje su mi se sviđale. Sačuvao sam te bilješke, i dalje ih ponekad gledam. Nikad nisam mislio da ću raditi svoju muziku u Južnoj Koreji - poručuje Seok

Foto: Soo-hyeon Kim

Za Hyuka, ljubav za muziku je došla kasnije. Kada je došao u srednju školu u Južnoj Koreji, pridružio se rep grupi. Pisao je tekstove i čak nastupao na festivalu. To iskustvo je promijenilo njegovo mišljenje o muzici.

- Profesorica me vidjela kako pišem tekst u bilježnicu pa me pitala zašto se ne okušam u repanju. U Sjevernoj Koreji nisam imao vremena slušati muziku i nisam imao okruženje koje je to dozvoljavalo - Hyuk se prisjećuje trenutaka iz ranijeg djetinjstva

Foto: Soo-hyeon Kim

Muzika grupe 1VERSE pokazuje individualnost članova, ali i zajedničko iskustvo mladeži.

- Svaka pjesma opisuje nečiju priču, naših članova, naše kompanije, mene i Seoka. Za mene su naše pjesme predivne priče - kaže Hyuk, opisujući važnost zajedništva u prenošenju poruke u pjesmama

Foto: Soo-hyeon Kim

Obojica žele proširiti riječ o svom iskustvu kao izbjeglice iz Sjeverne Koreje te poručuju da si nema smisla postavljati granice. Iz njihove perspektive, svaki komentar, lajk i podijeljen video vodi ih bliže snu da budu svjetske zvijezde kao i oni na koje se ugledaju.

- U Južnoj Koreji ima preko 30.000 izbjeglica iz Sjeverne Koreje, i mnogi se ne usude pratiti svoje snove. Ako možemo biti primjer takvima i dati im snagu, mislim da je cijeli proces imao svrhu - poručuje Hyuk