Cruise letio u borbenom avionu s voditeljem Cordenom: 'Volim te, ali i mrzim u isto vrijeme'

Ali ti nisi pilot, ti si glumac, pomalo skeptično rekao je voditelj The Late Night Showa James Corden (43) nakon što se Tom Cruise (59) pohvalio kako zna upravljati avionima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom pojavljivanja u emisiji The Late Late Show s Cordenom, Cruise je voditelja odveo u školu letenja Top Gun. Pokazao je Jamesu stari borbeni avion te otkrio kako će njime letjeti.

- Uz dužno poštovanje, glumili ste advokata u filmu A Few Good Men, ali ne bih želio da me zastupate na sudu, ok?, našalio se James.

Nije to omelo glumca. Čim su poletjeli, krenuo je okretati avion, izvoditi trikove, zbog čega je voditelj šokirano vrištao.

- To nije ono što sam tražio i što smo se dogovorili - rekao je Corden.

Nakon nezaboravnog leta, vidno potreseni voditelj je, nakon što su sletjeli, rekao: 'Volim te i mrzim u isto vrijeme'.

Cruiseov film Top Gun: Maverick izlazi u kinima 27. svibnja, a do sada je dobio brojne pohvale filmskih kritičara.

POGLEDAJTE SNIMKU LETA:

Najčitaniji članci