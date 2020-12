Ne prestaju 'curiti' informacije sa snimanja filma 'Nemoguća misija 7'. Čini se kako se Tom Cruise (58) zaljubio na setu. Navodno se zbližio s kolegicom, britanskom glumicom Hayley Atwell (38). Daily Mail piše da su njih dvoje postali nerazdvojni te da su 'kliknuli' od prvog dana.

- Lockdown i sve druge prepreke koje dolaze uz to, još više su ih zbližile i postali su prilično nerazdvojni. Druže se nakon snimanja, a ona je već bila u njegovom londonskom domu. Sjajno se slažu i čini se da su jako sretni - rekao je izvor za Daily Mail.

Glumac je više puta urlao na zaposlenike jer se nisu pridržavali mjera socijalne distance. Bili su udaljeni manje od dva metra, što ga je u potpunosti izbacilo iz takta.

- U Hollywoodu ponovno snimaju filmove samo zbog nas. Je li vam jasno da će se zbog nas otvoriti tisuću radnih mjesta, p**** vam materina!? Nema isprika, ljudi gube svoje j**** domove zato što se sve zatvara. Ovaj j**** film će se nastaviti snimati, je li vam jasno? Ako vas ponovno vidim, dobit će te j**** otkaz! - urlikao je na setu, a navodno je zbog toga čak pet zaposlenika dalo otkaz.

Izvori sa snimanja ispričali su za The Sun da se snimanje planira prekinuti već danas, jer Cruise namjerava otputovati privatnim zrakoplovom u Miami gdje će se pridružiti sinu Connoru.

- Približio se kraj jedne stvarno teške godine i svima će dobro doći odmor osobito s obzirom na to da je bilo puno napetosti - rekao je izvor.

Bivša pripadnice Scijentološke crkve, Leah Remini (50), smatra da je njegov ispad zapravo reklamni trik.

- Tomova reakcija samo pokazuje njegovu pravu osobnost. On je zlostavljač. Bila sam svjedokom njegovog zlostavljanja. O sličnim slučajevima pričali su mi njegova bivša djevojka, zaposlenici i prijatelji. Na isti način je reagirao kada mu je osobni kuhar rekao da nema sastojke na napravi keksiće od čokolade. Tom ne vjeruje u obiteljske vrijednosti, nije mu stalo do ljudi s kojima radi niti do njihovih obitelji, sve ovo radi zbog publiciteta. Dala bih se kladiti da mu je netko iz scijentološke crkve napisao govor kojim je izvrijeđao ekipu - poručila je, pišu strani mediji.