Cruise želi vidjeti Suri? Curica je 'izrasla' u pravu ljepoticu...

Glumac Tom Cruise (57) godinama se nije trudio biti dio svakodnevnog života svoje kćeri Suri (13). Od djevojčice ju je udaljila scijentološka crkva jer im je ona predstavljala potencijalni izvor problema.

Godinama su američki mediji pisali kako je Tomova bivša supruga i Surina majka, glumica Katie Holmes (40) protivnica njihove crkve. Nakon što navodno, pet godina nije bio u kontaktu sa Suri, Cruise je, kako prenosi 'In Touch' ponovno odlučio graditi odnos.

- Tom je nakon dugo vremena vidio fotografiju Suri Cruise primijetivši da polako odrasta u njegovom odsustvu i to je presudilo. Ako ikad odluči napustiti scijentologiju, to će biti radi njegove kćeri. Budući da Suri nema očinsku figuru u svom životu, ovo bi bila idealna prilika da se pomire dok još nije prekasno, no scijentološka crkva je upoznata s Tomovim najmračnijim tajnama, pa ako ih odluči napustiti, one će sigurno ugledati svjetlo dana - rekao je izvor blizak obitelji za 'In Touch'. Danas djevojčica ima punih trinaest godina, a obožavatelji su društvene mreže ''zatrpali' fotografijama i komentarima. Izrasla je u, kako kažu, pravu ljepoticu.

Koliko je scijentološka crkva utjecala na njega govore i neki neobični zahtjevi. Nakon razvoda od Toma, Katie je dobila naputke da pet godina ne smije pričati o njihovom braku ili imati javnu vezu.

- Katie smije imati vezu, samo ne smije izlaziti u javnost i dopustiti da ima kontakte sa Suri - rekao je izvor blizak obitelji za Radar. Katie je nakon razvoda započela tajnu vezu s glumcem Jamiejem Foxxom.

Tom je tijekom Katiene trudnoće kupio kućni ultrazvuk i pomno pratio tijek trudnoće. Liječnici kritizirali njegov postupak jer je samo bolničko osoblje osposobljeno pratiti trudnoću putem medicinskih aparata. Imao je i neke bizarne molbe kojih se Katie morala pridržavati tijekom poroda, kao na primjer da mora biti tiha, prenosi Mirror.

Prema scijentološkoj crkvi, tijekom poroda mora biti apsolutna tišina, a žena koja se porađa se mora suzdržati od pričanja i vikanja, jer vjeruju da to može naštetiti djetetu.

