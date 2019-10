Crveni mag: 'Moje usne govore sve o meni, ne treba mi naslov'

Ja sam crveni mag-tarot majstor, predstavio se na početku intervjua Boris Dominiković (27), koji tvrdi da je šesto čulo i sposobnost vizije naslijedio od bake. Nakon punoljetnosti baka ga je uvela u svijet magije. Naučila ga je tajne koje se već 19 stoljeća prenose s koljena na koljeno.

Boris nam je u razgovoru detaljno objasnio način na koji funkcionira magija, kako se izvode magijski rituali i sve o duhovnom svijetu te pobliže objasnio kako je raditi kao tarot majstor i numerolog.

- S magijom sam se počeo baviti s 18 godina, kad mi je baka otvorila pet centara moći. To je dozvola da možete raditi magiju. Spojim se s onim svijetom gore, s kojim uz pomoć viših bića, koji su običnom ljudskom oku nevidljivi, komuniciram - započeo je Boris i otkrio kako trebate biti punoljetni da biste se bavili tarotom. Vještac, kako kaže, ima najveću moć u 40-im godinama.

Na pitanje kako je saznao za svoj dar, odgovorio je u jednom dahu.

- Baka mi je s 18 godina pustila zmiju i otvorila pet centara moći te skroz produhovila moje sposobnosti. Ne postoji edukacija koja može napraviti toliko jak mag da se svakodnevno pojavljujete na televiziji. Jednostavno, trebate biti rođeni s tim - kaže Boris. Završio je srednju školu, a roditelji su radili sve kako bi ga izvukli iz svijeta magije. Ipak, viša sila je prevladala i danas je, kako kaže, jedan od najpoznatijih vještaca u Hrvatskoj.

- Nikad nisam išao na fakultet. U srednjoj školi još nisam znao da sam predodređena osoba. Roditelji su to krili od mene. Potrudili su se da napustim mjesto stanovanja, moju Županju. Majka me je odvela u Zagreb i sve napravila da me makne s tog puta. Nije uspjela. Ne možete pobjeći od onoga za što ste predodređeni - rekao je Slavonac.

Sa sedam godina, kako kaže, imao je prvu viziju. Majci je govorio tko će se pojaviti na kućnim vratima, a za svakog člana obitelji mogao je predvidjeti smrt. Svoju moć odlučio je podijeliti s ostatkom svijeta, a brojni gledatelji imaju ga priliku gledati u noćnim satima na malim ekranima.

- Televizijski posao je došao spontano. Atraktivna sam osoba i kamera me voli. Vera Čudina mi je rekla da ću s trideset godina imati jednu od najvećih uloga u Hrvatskoj. Spasio sam mnogo života i brakova - rekao nam je crveni mag i dodao kako nikad ne bi prihvatio drugi posao.

S obzirom na to da ga stotine ljudi svakodnevno zove, upitali smo ga zbog čega ga “obični smrtnici”, kako ih Boris oslovljava, najčešće zovu.

- Ljudi najčešće traže čišćenje, skidanje kletvi i nagasa. Nagasa je najraširenije zlo u Hrvatskoj. Na to možete ugaziti nogom koja odmah počne trnuti i tad počinju problemi. Najčešće se u tom slučaju radi s vodom u kojoj se kupaju mrtvaci. Ljudi plaćaju po 100 tisuća kuna samo kako bi došli do te vode. Ako nekome želiš napraviti zlo, baciš mu to pred prag njegove kuće. U Hrvatskoj vlada zlo - kaže.

Najčešće prima pozive muškaraca, a kad je dobna skupina u pitanju, riječ je o ljudima između tridesete i četrdesete godine. Otkrio nam je i kako ga je kontaktirala jedna žena s hrvatske estrade. Kako kaže, nudila mu je 22.000 kuna kako bi je spojio s ministrom sporta. Ipak, morao je odbiti ponudu s obzirom na to da se radilo o kako kaže, karmičkoj povezanosti.

Već godinu dana radi na televiziji pa nas ne čudi činjenica da ga ljudi zaustavljaju na ulici. Bez pratnje nikud ne ide, a otkrio nam je i da je ljubitelj estetske kirurgije.

- Oduvijek sam obožavao plastiku. Počeo sam s hijaluronom. Punio sam usne, bore, obraze... Maknuo sam sve dlake s tijela i stavio holivudski osmijeh. Ne stajem dok ne dođem do izgleda iz snova. Težit ću ka savršenstvu. Pojam ljepote je Donatella Versace. Estetske korekcije na njoj su savršeno odrađene i maksimalno je iskoristila moć kirurgije - zaključio je Boris koji je već dvije godine u sretnoj vezi, a uskoro se spremaju i svadbena zvona.

