Crveni tim u MasterChefu dobio pojačanje, zeleni i plavi ljuti: 'Kažnjeni smo jer dobro igramo'

Plavi, crveni i zeleni tim ponovno će ukrstiti svoje kulinarske vještine u novom timskom izazovu MasterChefa, a ovoga puta pred njima će biti priprema menija od tri slijeda. Svaki tim dobit će jednu namirnicu u tri različita oblika koju će morati uklopiti u predjelo, glavno jelo i desert, a za cijeli zadatak imat će 90 minuta.

Foto: NOVA TV

No prije samog kuhanja uslijedit će odluka chefova koja će izazvati nezadovoljstvo. Budući da je crveni tim brojčano najmanji, jedan kandidat iz zelenog tima morat će im se privremeno pridružiti. „Ljuti me to jer smo mi ti koji smo kažnjeni zato što smo dobro igrali. Nismo mi krivi što su ispali njihovi ljudi“, otvoreno će reći Ena iz zelenog tima. S njom će se složiti i Monika iz plavog tima: „Smatram da crveni tim nije trebao dobiti tu prednost. Ako igramo fer – manje vas je i trebate se snaći s tim.“

„Ne pričamo o prelasku, nego o posudbi“, objasnit će Goran, a zeleni će na kraju crvenom timu prepustiti Jakova.

Prije početka kuhanja timovi će odabrati nove vođe. Plavi će povjerenje dati Liberiju, a on će priznati: „Predivan je osjećaj kad cijeli tim vjeruje u mene“. Zeleni će za vođu odabrati Matiju, koji će poručiti: „Stalo mi je do toga da ne iznevjerim njihovo povjerenje.“

Nakon dosadašnjih neuspjeha u timskim izazovima, crvene će preuzeti Miro. „Spreman sam voditi tim, preuzeti odgovornost. Odlučio sam se uozbiljiti“, najavit će, a podršku će dobiti i od svog mentora Marija koji će nadodati: „Crveni moji, niste se baš proslavili u timskim izazovima do sada. Zato očekujem da sada zablistate i date sve od sebe.“

Foto: NOVA TV

Plavom timu njihov mentor Stjepan dodijelit će kapare u tri različita oblika, što neće oduševiti sve članove. „Ne sviđa mi se naša namirnica“, priznat će Marija Jakšić. Crveni će dobiti rolanu slaninu, dalmatinsku pancetu i slavonsku slaninu, a Miro u tome neće vidjeti problem: „Panceta se može uklopiti u sve.“

Zelenima će pripasti svježi čili, kajenski papar i dimljena slatka paprika. „Samo da nam se ne obije u glavu što su Slavoncima dali papriku. Lijepo se može implementirati u sve“, komentirat će Matija.

Foto: NOVA TV

Hoće li privremeno pojačanje pomoći crvenima da konačno prekinu loš niz u timskim izazovima ili će odluka chefova dodatno zaoštriti borbu među timovima, ne propustite doznati večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!