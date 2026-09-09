Počinje četvrti SHIP festival u Šibeniku: Pet stvari koje ovaj tjedan morate imati na radaru

Od četvrtka Šibenik ponovno postaje središte domaće i međunarodne glazbene scene. Na 8 pozornica nastupit će 50 izvođača, više od 100 govornika sudjelovat će u konferencijskom programu, a tijekom četiri festivalska dana Šibenik će povezati izvođače, glazbene profesionalce i publiku iz Hrvatske i svijeta.

Program ovogodišnjeg SHIP-a predstavljen je i na današnjoj press konferenciji, na kojoj su o festivalu, njegovoj ulozi u razvoju i izvozu domaće glazbe te značaju za Šibenik govorili predstavnici organizatora, partnera i grada Šibenika.

Glavni producent SHIP festivala Mirko Burazer osvrnuo se na ovogodišnje izdanje, njegov festivalski i konferencijski program koji u Šibenik dovodi više od 100 govornika domaće i međunarodne glazbene industrije: “SHIP festival se u svom četvrtom izdanju uspješno udomaćio u Šibeniku zahvaljujući izvanrednoj suradnji s lokalnim partnerima. Ovogodišnji program znatno je proširen te uključuje više od stotinu govornika na konferencijskom dijelu i 50 bendova iz čak 26 zemalja koji će nastupiti na osam pozornica”

Glavni tajnik Ureda za izvoz glazbe Hrvatska Frane Tomašić posebno je istaknuo međunarodnu dimenziju SHIP-a: “Tim festivala cijele godine putuje i istražuje svjetsku scenu kako bi u Šibenik doveo najrelevantnije govornike. Primjerice, Kevin Cole, jedan od najcjenjenijih glazbenih autoriteta odabrao je 23 izvođača za dvostruko vinil izdanje Croatia on the Move kojeg će osobno predstaviti u petak u 12:15 u Kući umjetnosi Arsen.

Važna tema današnje konferencije bio je i Šibenik, koji je i sam postao neodvojiv dio identiteta festivala. Zamjenik gradonačelnika grada Šibenika Danijel Mileta rekao je: “Jako mi je drago da je Šibenik ponovno domaćin ovako značajnog događaja tijekom kojeg grad na nekoliko dana postaje glazbeni centar ne samo Hrvatske, već i Europe. Ljudi koji nisu u glazbenoj industriji ne shvaćaju veličinu ovoga festivala, ali ja vjerujem da će se to s vremenom i godinama koje su ispred nas vidjeti”.

Foto: Valerio Baranovic

O vezi festivala i lokalne kulturne infrastrukture govorila je Ana Skračić, predstavnica Tvrđave kulture Šibenik, koje su od samih početka jedan od najvažnih partnera SHIP-a: “Izvrsno surađujemo s timom SHIP festivala koji svake godine simbolično zaokruži koncertnu sezonu na Tvrđavi sv. Mihovila, dok se istovremeno otvara nova u Kući umjetnosti Arsen. Sretni smo što Šibenik može biti mjesto gdje se u isto vrijeme mogu naći glazbeni profesionalci iz cijelog svijeta i novi glazbenici kojima se tek otvaraju vrata, i to upravo na našim pozornicama”

Današnja press konferencija još je jednom pokazala širinu ovogodišnjeg SHIP-a – od velikih međunarodnih imena i izvođača koje tek treba otkriti do sadržaja koji glazbu izvode izvan klasičnih koncertnih prostora i formata.

Foto: Valerio Baranović

U nastavku donosimo Top 5 SHIP stvari koje od 10. do 13. rujna morate imati na radaru:

1. IDEM na brodu za samo 100 ljudi

IDEM-ov nastup simboličnog naziva „Potopi ovaj brod“ pravi je raritet ovogodišnjeg SHIP-a i jedna od “onih” svirki nakon kojih ćete moći reći da ste bili tamo samo dan uoči njegova koncerta karijere na zagrebačkoj Šalati – s još samo 99 ljudi.

2. Kevin Cole predstavlja "Croatia on the Move"

Čovjek koji je kroz kultni KEXP globalno lansirao brojna velika imena, detaljno je preslušao našu scenu. Odabrao je 23 izvođača za dvostruki vinil Croatia on the Move, a u Šibeniku će osobno predstaviti izvozni potencijal domaće glazbe.

3. Netflix, Billboard, BBC, KEXP…

Ljudi koji stoje iza ključnih globalnih medija i glazbenih platformi ovaj tjedan stižu u Šibenik. Na SHIP-u ih možete čuti na konferenciji, sresti na koncertu ili jednostavno završiti s njima na kavi podno katedrale.

4. Bendovi koje ćete možda čuti prvi, ali ne i posljednji put

Od rekordnih gotovo 1.500 prijava iz čak 76 zemalja pažljivo je probrano 50 izvođača, a sasvim je realno da neka od imena sa SHIP-a uskoro gledate otisnuta puno većim slovima na festivalskim plakatima.

5. Finale ljeta u Šibeniku

Sredina rujna u Šibeniku znači da su ljetne gužve taman prošle, a more je još dovoljno toplo. Možda nas opere i kiša, ali – vrijedit će za ova četiri dana glazbe i druženja. Teško je zamisliti bolji i smisleniji završetak festivalske sezone.

Zbog vremenskih uvjeta situacija se još prati, a sve točne informacije o održavanju koncerta i eventualnim promjenama satnice SHIP će objaviti na svojim službenim kanalima čim budu poznate.

I dok će glavnina festivalskog programa krenuti sutra, SHIP je dio programa pripremio već za danas. Uoči službenog početka festivala, nulti dan donosi u Azimutu retrospektivnu izložbu KSET50 povodom 50. rođendana KSET-a, predstavljanje knjige „60 otkucaja: Glazbena lektira“ Borisa Jokića u 21h na Green stageu, razgovor o monografiji „Mance: Tajna starog hrasta“ u 21:45 te zvučnu instalaciju „Where 2+2=5“ francuskog umjetnika Huga Barangera u Galeriji Matija u 18 sati.

Festival se službeno otvara 10. rujna u 17 sati u Kući umjetnosti Arsen, projekcijom restauriranog filma „Birtija“ uz živu izvedbu originalne glazbe benda LHD. Od četvrtka do nedjelje Šibenik tako postaje mjesto na kojem se glazba sluša, otkriva, povezuje i izvozi.

SHIP festival organiziraju Ured za izvoz glazbe Hrvatska/We Move Music Croatia (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Šibenika, Hrvatske turističke zajednice, HDS ZAMP-a, Turističke zajednice grada Šibenika i Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

Cijeli program dostupan je na službenom webu SHIP-a, a ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.