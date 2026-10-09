Dakota Johnson otkrila što je morala napraviti zbog vrućih scena u 'Pedeset nijansi sive'

Jedno ljuto pileće krilce bilo je dovoljno da Dakota Johnson (37) otkrije detalj sa snimanja filma 'Pedeset nijansi sive' o kojem dosad nije mnogo govorila. Glumica se prisjetila kako se pripremala za ulogu Anastasije Steele, a njezino priznanje iznenadilo je i one koji su mislili da o snimanju popularne erotske trilogije već znaju sve.

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Sve je počelo tijekom nedavna gostovanja u emisiji 'Hot Ones Versus', u kojoj poznati moraju odgovoriti na škakljivo pitanje ili pojesti iznimno ljuto pileće krilce. Dakota nije dugo razmišljala. Umjesto da pojede ljuto pileće krilce, odlučila je odgovoriti na pitanje i otkriti dosad manje poznat detalj sa snimanja filma 'Pedeset nijansi sive'.

Dakota Johnson and Jamie Dornan | Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Tako je priznala da je za prvi film 'Pedeset nijansi sive' morala pustiti stidne dlake. Objasnila je da je njezin lik, sramežljiva studentica Anastasia Steele, trebao izgledati prirodno, odnosno kao djevojka koja ne odlazi redovito na depilaciju. Njezino priznanje posebno je zanimljivo jer je 2015. godine govorila sasvim drukčije. Tad je otkrila da je zbog snimanja prošla više depilacija nego što bi, prema njezinu mišljenju, ijedna žena trebala.

Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein

O detaljima snimanja ranije su govorili i članovi filmske ekipe. Redateljica Sam Taylor-Johnson spominjala je kako se izgled intimnih dijelova Anastasijina tijela mijenjao u skladu s razvojem njezina lika. Direktor fotografije Seamus McGarvey pak objasnio je da je glumica tijekom snimanja nosila zaštitni umetak, a filmska ekipa naknadno je digitalno dodavala stidne dlake.

Dakota je svoju novu priču podijelila u društvu Josha Hartnetta i Anne Hathaway, s kojima glumi u psihološkom trileru 'Verity'. U emisiji se nadmetala s Hartnettom, a Hathaway je preuzela ulogu sutkinje.

Film 'Verity', koji je u američka kina stigao 2. listopada, prati spisateljicu Lowen Ashleigh koju glumi Dakota. Ona dobiva priliku dovršiti knjige uspješne autorice Verity Crawford, koju glumi Hathaway, no tijekom boravka u njezinu domu otkriva uznemirujuće tajne. Hartnett glumi Verityjina supruga Jeremyja.

Inače, Dakota s ljutim krilcima nema baš najbolja iskustva. U lipnju 2025. gostovala je u originalnoj emisiji 'Hot Ones', a nakon kušanja ljutih umaka voditelju Seanu Evansu poručila je da se više neće vratiti. Ipak, ove se godine predomislila, samo što je ovaj put pronašla način da izbjegne najljući dio izazova.

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