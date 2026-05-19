'Daleki grad' se vraća na male ekrane: Tajne izlaze na vidjelo

Popularna turska dramska serija „Daleki grad“, uskoro se vraća na Novu TV s novim epizodama koje donose još više emocija, napetosti i obiteljskih tajni. Serija koja je osvojila gledatelje dirljivom pričom o ljubavi, odanosti i borbi za obitelj nastavlja pratiti živote obitelji Albora u slikovitom Mardinu, gdje prošlost ne prestaje utjecati na sadašnjost, a nemoguće ljubavi postaju moguće.

U središtu priče ponovno su Alya i Cihan, čija je ljubav suočena s novim iskušenjima, dok neočekivani događaji prijete narušiti krhki mir među članovima obitelji.

Tajne koje su dugo bile skrivane počinju izlaziti na vidjelo, a stare rane ponovno se otvaraju. Napetosti između obitelji rastu, odnosi se mijenjaju, a svatko će se morati suočiti s vlastitim izborima i posljedicama prošlosti.

Gledatelje očekuju snažne emocije, dramatični obrati i trenuci koji će zauvijek promijeniti sudbine omiljenih likova. U glavnim ulogama ponovno briljiraju Sinem Ünsal i Ozan Akbaba, dok autentična atmosfera Mardina seriji daje poseban vizualni pečat.