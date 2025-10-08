Dalibor Petko objavio video s Halidovog koncerta: 'Zamolio je čitavu dvoranu da me pozdravi'

Nakon jučerašnje objave u kojoj se oprostio od preminulog Halida Bešlića, voditelj Dalibor Petko na svom je Instagram profilu objavio video s pjevačevog koncerta. Uz video, napisao je i emotivan tekst prisjećajući se trenutka u kojem je snimljen.

Voditelj je objavu započeo riječima: '20000 ljudi u Areni Zagreb i Halid me u nekom trenutku spazi kako snimam. Pogledom govori back vokalima gle eno Petka. I onda zamoli čitavu dvoranu da me pozdravi'.

Svojim je riječima želio naglasiti koliko je Halid bio zahvalan medijima i novinarima koji su se bavili njegovom karijerom: 'Nije tu poanta mog spominjanja, već ovo samo govori o tome koliko je taj veliki čovjek bio uvijek zahvalan na svemu što smo radili. Bez obzira što je to moj posao i ruku na srce više je on učinio meni svojim dolaskom u emisije, nije prošlo ni jedno snimanje da se on nije zahvalio, pohvalio ili odazvao. Bez obzira o čemu se radilo'.

Također, Petko je istaknuo kako je, unatoč tome što je radio na raznim projektima, upravo Halid Bešlić bio prvi koji ga je doveo na pozornicu zagrebačke Arene još 2009. godine.

Na kraju, voditelj je zahvalio pokojnom pjevaču na zajedničkim sjećanjima: 'Hvala za svaku uspomenu i što si bio i ostat ćeš zauvijek VELIK jer pokazalo se i ovog puta - najjednostavniji su uvijek najveći'.

Foto: Instagram

Petko se od Halida oprostio emotivnom objavom i u utorak kada je na svojim društvenim mrežama objavio niz fotografija s pjevačem. Uz to, citirao je jednu od njegovih najpoznatijih pjesama: 'U meni jesen je... u meni tuga je...', napomenuvši kako je otišao 'jedan od najvećih'.

Jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe, Halid Bešlić, preminuo je jučer u 72. godini života nakon što je prije nekog vremena hospitaliziran zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

