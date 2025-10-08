Obavijesti

Show

Komentari 0
'NAJJEDNOSTAVNIJI SU UVIJEK NAJVEĆI'

Dalibor Petko objavio video s Halidovog koncerta: 'Zamolio je čitavu dvoranu da me pozdravi'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Dalibor Petko objavio video s Halidovog koncerta: 'Zamolio je čitavu dvoranu da me pozdravi'
1
Foto: Instagram

Na Instagram profilu voditelja osvanuo je video s koncerta preminulog pjevača. U tekstu uz objavu Petko je Halidu odao počast zahvalivši mu na zajedničkim uspomenama

OGLAS
OGLAS

Nakon jučerašnje objave u kojoj se oprostio od preminulog Halida Bešlića, voditelj Dalibor Petko na svom je Instagram profilu objavio video s pjevačevog koncerta. Uz video, napisao je i emotivan tekst prisjećajući se trenutka u kojem je snimljen.

ODLAZAK LEGENDE Thompson se oprostio od Halida Bešlića: 'Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik...'
Thompson se oprostio od Halida Bešlića: 'Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik...'

Voditelj je objavu započeo riječima: '20000 ljudi u Areni Zagreb i Halid me u nekom trenutku spazi kako snimam. Pogledom govori back vokalima gle eno Petka. I onda zamoli čitavu dvoranu da me pozdravi'.

OGLAS

Svojim je riječima želio naglasiti koliko je Halid bio zahvalan medijima i novinarima koji su se bavili njegovom karijerom: 'Nije tu poanta mog spominjanja, već ovo samo govori o tome koliko je taj veliki čovjek bio uvijek zahvalan na svemu što smo radili. Bez obzira što je to moj posao i ruku na srce više je on učinio meni svojim dolaskom u emisije, nije prošlo ni jedno snimanje da se on nije zahvalio, pohvalio ili odazvao. Bez obzira o čemu se radilo'.

OGLAS
'PONESITE LJUBAV' Građani će se okupiti u Sarajevu kako bi odali počast Halidu Bešliću: 'Da plačemo i pjevamo'
Građani će se okupiti u Sarajevu kako bi odali počast Halidu Bešliću: 'Da plačemo i pjevamo'

Također, Petko je istaknuo kako je, unatoč tome što je radio na raznim projektima, upravo Halid Bešlić bio prvi koji ga je doveo na pozornicu zagrebačke Arene još 2009. godine.

Na kraju, voditelj je zahvalio pokojnom pjevaču na zajedničkim sjećanjima: 'Hvala za svaku uspomenu i što si bio i ostat ćeš zauvijek VELIK jer pokazalo se i ovog puta - najjednostavniji su uvijek najveći'.

Foto: Instagram

Petko se od Halida oprostio emotivnom objavom i u utorak kada je na svojim društvenim mrežama objavio niz fotografija s pjevačem. Uz to, citirao je jednu od njegovih najpoznatijih pjesama: 'U meni jesen je... u meni tuga je...', napomenuvši kako je otišao 'jedan od najvećih'.

OGLAS

Jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe, Halid Bešlić, preminuo je jučer u 72. godini života nakon što je prije nekog vremena hospitaliziran zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
OGLAS
OGLAS
Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati
BILA JE NJEGOVA OAZA MIRA

Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

U srpnju ove godine razgovarali smo s Halidom Bešlićem o njegovoj novoizgrađenoj vili na Pelješcu, za koju je zemljište kupio 2022. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025