'PONESITE LJUBAV'

Građani će se okupiti u Sarajevu kako bi odali počast Halidu Bešliću: 'Da plačemo i pjevamo'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
Građani će se okupiti u Sarajevu kako bi odali počast Halidu Bešliću: 'Da plačemo i pjevamo'
Umro je Halid Bešlić | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas će se navečer održati okupljanje u spomen na preminulog pjevača narodne glazbe

Danas, u 19 sati, u čast preminulom Halidu Bešliću održat će se okupljanje ispred sarajevskog Doma mladih. Ideja je to bosanskohercegovačke scenografkinje Adise Vatreš Selimović, a poziv se vrlo brzo proširio društvenim mrežama.

DIRLJIVE RIJEČI Dino Bešlić o ocu Halidu: 'Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda'
Dino Bešlić o ocu Halidu: 'Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda'

Novinarka Senka Kurt na svom je Facebook profilu u objavi pozvala sve obožavatelje poznatog pjevača da mu tom prilikom odaju počast: 'Da plačemo i pjevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase... bubnjeve, što imate. Ponesite ljubav za Halida'.

Jedan od najpopularnijih pjevača narodne glazbe preminuo je jučer u sarajevskoj bolnici nakon teške bolesti, u 72. godini života. Budući da je bio veliki humanitarac, vijest nije šokirala i rastužila samo njegove glazbene kolege, već i obožavatelje diljem Hrvatske i regije. Mnogi su se oprostili od slavnog pjevača na društvenim mrežama, uključujući i Hanku Paldum, Lepu Brenu, Indiru Levak, Maju Šuput,...

CROATIA RECORDS: 'Halid je održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe tijekom ratnih godina'
'Halid je održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe tijekom ratnih godina'

U ponedjeljak, 13. listopada u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu održat će se komemoracija u čast pokojnog pjevača. Istoga dana, u 13:30 sati klanjat će se dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a nakon toga, u 15 sati, izvršit će se ukop na gradskom groblju Bare.

