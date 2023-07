Dalmatino oduševio trogirsku publiku, a dečki su otkrili što bi radili da nisu postali glazbenici

Grupa Dalmatino oduševila je publiku u Trogiru. Publika na Kuli Karmelengi pjevala je hitove u jedan glas. Nakon koncerta svi su bili zadovoljni, a dečki iz Dalmatina tvrde kako to nije ništa novo.

- Nije fenomen. 20 i nekoliko godina sviramo i samo sviramo. I hvala toj mladosti što prate naš rad, mi ih ne volimo nego obožavamo. Kad kaže Ivo hvala mladosti – to su ljudi do 100 godina jer nama dolazi i mlađa i zrelija mladost na koncerte i svi su dobrodošli i sve jednako volimo - govore Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara za IN Magazin.

Dečki tvrde kako imaju i najbolju publiku.

Foto: Matej Grgić/promo

- Mi na našim nastupima nikad nismo imali niti jednu razbijenu čašu, osim slučajno i moramo se s tim pohvaliti. Svi se grle, tisuće ljudi ispred nas i svi se grle, svi su sretni svi pjevaju i svi plešu, svi su zadovoljni i odu kući veseli i onda smo i mi zadovoljni jer smo napravili što smo trebali. - govore Ivo i Zdravko.

Karijeru su započeli u bendu Tutti Fruti, a zatim su se odlučili odvojiti i krenuti samostalnim putem.

- To je bio bend u kojem smo svirali kao mladi momci, Neno Ninčević je bio pokretač cijele te priče. Moramo reći da smo tu puno naučili. I nakon Tutti Fruttija je došla ideja i priča Dalmatino i hvala Bogu još uvijek traje. Izuzetno smo sretni i ponosni na sve što se do sada izdogađalo. U glazbi kao i u svakoj umjetnosti nema uspoređivanja kao u sportu. Svatko radi po svom srcu kako je najbolje, a publika pljeskom nagradi ili ne nagradi, ali Bogu hvala nas nagradi. Vjerovali smo u to i očekivali smo daleko manje od svega što se sada događa.