SPROVOD UZ STROGE MJERE

Danas će biti posljednji ispraćaj Brigitte Bardot u Saint-Tropezu

Piše Zrinka Medak Radić,
Danas će biti posljednji ispraćaj Brigitte Bardot u Saint-Tropezu
Foto: WIkipedia

Francuska filmska ikona bit će pokopana danas u gradu u kojem je provela povučene godine života, daleko od reflektora, ali pod budnim okom javnosti

Brigitte Bardot, legendarna francuska glumica i jedna od najvećih ikona europske kinematografije, koja je preminula 28. prosinca u 91. godini života, danas će biti pokopana u Saint-Tropezu na Azurnoj obali. Vijest je objavio Reuters, pozivajući se na lokalne vlasti.

Sprovod će se održati u 10 sati u crkvi Notre-Dame-de-l’Assomption, nakon čega će Bardot biti položena na mjesno groblje u strogoj privatnosti. Upravo je u tom mediteranskom gradiću slavna glumica provela veći dio svojih kasnijih godina, živeći povučeno iza visokih zidova, okružena životinjama kojima je bila duboko posvećena.

Za razliku od samog ukopa, komemoracija otvorena za građane i obožavatelje održat će se u staroj gradskoj četvrti La Ponche, povijesnom srcu nekadašnjeg ribarskog mjesta koje je Bardot proslavila diljem svijeta.

138122038
138122038 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Iako je prošle godine u intervjuu za Paris Match izjavila da želi biti pokopana na vlastitom imanju uz jednostavan drveni križ, za Reuters je potvrđeno da nije podnesen službeni zahtjev za privatni ukop na privatnom posjedu, što je prema francuskim propisima nužno za takvu vrstu sahrane.

Zbog očekivanog dolaska velikog broja novinara i obožavatelja, gradske vlasti Saint-Tropeza uvele su stroge sigurnosne i organizacijske mjere. Gradonačelnica Sylvie Siri donijela je posebnu uredbu s ciljem očuvanja dostojanstva ceremonije, mira obitelji i javnog reda.

ODLAZAK LEGENDE FOTO Brigitte Bardot bila je seks simbol, za njome uzdisali mnogi
FOTO Brigitte Bardot bila je seks simbol, za njome uzdisali mnogi

"Gradonačelnica zadržava pravo ograničiti ili privremeno suspendirati pristup groblju ako to bude potrebno radi održavanja reda", stoji u službenom priopćenju općine. Također je izričito zabranjeno fotografiranje, snimanje videozapisa ili zvuka u novinarske i komercijalne svrhe unutar groblja tijekom trajanja naredbe.

Uredba dodatno propisuje da se, iz sigurnosnih razloga i radi očuvanja dostojanstva prostora, pojedini dijelovi groblja mogu privremeno zatvoriti ili ograđivati, a svako ponašanje koje narušava mir i kontemplaciju bit će sankcionirano.

VIVA MARIA!, Brigitte Bardot, 1965
Foto: Profimedia

Vjerska ceremonija u crkvi održat će se u privatnom krugu, ali će se prijenos emitirati na velikim ekranima u luci i na središnjem gradskom trgu Place des Lices. Nakon ukopa slijedi davanje počasti na lokaciji Pré des pêcheurs.

Cijela ceremonija zamišljena je kao jednostavna i nenametljiva, u skladu s Bardotinim željama. Očekuje se da će cvijeće biti skromni, šareni buketi kakve je slavna glumica voljela.

IMALA JE 91 GODINU Preminula je Brigitte Bardot
Preminula je Brigitte Bardot

Osim toga, Grad Saint-Tropez osigurava online knjigu žalosti, uz knjigu gostiju koja je već dostupna u gradskoj vijećnici, za sve one koji žele ostaviti poruku u znak sjećanja na Brigitte Bardot. Ovaj registar je otvoren za sve i sve poruke će nakon sprovoda biti proslijeđene njenom suprugu, napisali su na službenoj stranici Općine.

Elizejska palača ponudila je organizaciju službene državne počasti, no obitelj Brigitte Bardot tu je ponudu odlučila odbiti, ostajući vjerna ideji diskretnog oproštaja kakav je filmska diva i sama priželjkivala.

24sata
Foto: 24sata

