GLUMI U OBITELJSKOJ DRAMI

Daniel Day-Lewis vraća se glumi nakon osam godina pauze!

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Youtube/Screenshoot

Daniel Day Lewis vraća se na filmska platna u novom filmu 'Anemone'. Posljednji put smo ga gledali u 'Phantom Thread' 2017. godine, prije nego što je uzeo pauzu

Daniel Day-Lewis službeno je izašao iz mirovine. Nakon osam godina pauze glumi u 'Anemone', obiteljskoj drami koju je režirao i napisao njegov sin Ronan Day-Lewis.

U filmu, smještenom u sjevernu Englesku, Sean Bean tumači muškarca koji odlazi iz predgrađa u šumu kako bi pronašao svog otuđenog brata pustinjaka (Day-Lewis). Njih dvojicu povezuje teška prošlost i odnos koji je zauvijek obilježio razorni događaj iz ranijih godina. Uz njih glume i Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green te Samantha Morton.

Posljednji film Daniela Day-Lewisa bila je povijesna drama Paula Thomasa Andersona 'Phantom Thread' iz 2017. godine. Uloga mu je donijela šestu nominaciju za Oscara za najboljeg glumca. Prethodno je Oscara dobio za filmove 'My Left Foot' iz 1989., 'There Will Be Blood' iz 2007. i 'Lincoln' iz 2012.

Day-Lewis, koji se smatra jednim od najboljih glumaca modernog doba, također je primio niz nagrada BAFTA, Zlatni globus i SAG tijekom svoje karijere.

''Lincoln'' Movie Promotion - Rome
''Lincoln'' Movie Promotion - Rome | Foto: Alessia Paradisi/Press Association/PIXSELL

Ovo je drugi put da se Day-Lewis vraća iz mirovine. Godine 1997. nakratko je napustio glumu i živio u Italiji kao postolar, ali 2002. se vratio s ulogom Billyja Mesara u filmu Martina Scorsesea 'Gangs of New York'.

'Anemone', redateljski debitantski film Ronana Day-Lewisa, imat će svjetsku premijeru na Filmskom festivalu u New Yorku. A u američka kina dolazi 3. listopada u izdanju Focus Featuresa.

