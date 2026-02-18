Obavijesti

Show

Komentari 0
DAO IM JE I SAVJETE

Daniel Radcliffe o novoj postavi Harryja Pottera: Nemojte ih pritiskati i uspoređivati s nama

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Daniel Radcliffe o novoj postavi Harryja Pottera: Nemojte ih pritiskati i uspoređivati s nama
5
Foto: Andreas Gebert/DPA

U televizijskoj adaptaciji Harryja Pottera, Dominic McLaughlin tumačit će Harryja, Arabella Stanton preuzima ulogu Hermione Granger, a Alastair Stout postat će Ron Weasley

Admiral

Glumac Daniel Radcliffe (36), koji je utjelovio najpoznatijeg čarobnjaka na svijetu, zamolio je obožavatelje da ne uspoređuju novu generaciju glumaca iz nadolazeće HBO-ove serije o Harryju Potteru s originalnom filmskom postavom.

Naglasio je kako je najvažnije da mladi glumci imaju priliku razvijati se bez pritiska očekivanja i stalnih usporedbi.

Pariz: 15.04.1990. ro?ena glumica Emma Watson
Foto: Joel Ryan/PRESS ASSOCIATION

- Kad su klinci odabrani za uloge, svi su govorili kako ih treba zaštititi. Ako to zaista mislite, onda ih nemojte stalno uspoređivati s nama - rekao je Radcliffe.

BISTE LI GA POSJETILI? U Njemačkoj se otvara prvi Harry Potter hotel na svijetu!
U Njemačkoj se otvara prvi Harry Potter hotel na svijetu!

U televizijskoj adaptaciji Harryja Pottera, Dominic McLaughlin tumačit će Harryja, Arabella Stanton preuzima ulogu Hermione Granger, a Alastair Stout postat će Ron Weasley. Radcliffe vjeruje da će novi Harry biti čak i bolji od njega.

Foto: HBO/Instagram

- Bit će to nova i drugačija verzija. Siguran sam da će Dominic biti bolji nego što sam ja bio. Ja sam učio usput - priznao je.

Glumac je dodao kako je slava u ranoj dobi dvosjekli mač, ali ponekad može pasti i lakše jer djeca odrastaju s njom, pa im ne djeluje toliko neobično. Mladim kolegama je poručio da se oslone na cijelu filmsku ekipu, a ne nužno samo na starije glumce.

VELIKI UPDATE GAMING HITU Jeste za krug oko Hogwartsa? Popularna igra dobila VR opciju, možete se prošetati svugdje
Jeste za krug oko Hogwartsa? Popularna igra dobila VR opciju, možete se prošetati svugdje

- Svi misle da su nas odgajali legendarni britanski glumci, ali Maggie Smith mi nije davala savjete. Najbliži smo zapravo bili s ekipom iza kamere - rekao je.

Pariz: 15.04.1990. ro?ena glumica Emma Watson
Foto: Jean/PRESS ASSOCIATION

Serija okuplja i impresivnu postavu iskusnih glumaca. Janet McTeer (64) utjelovit će profesoricu McGonagall, Paapa Essiedu (35) preuzet će zahtjevnu ulogu Severusa Snapea koju je u filmovima proslavio pokojni Alan Rickman, dok će Nick Frost (53) glumiti omiljenog čuvara ključeva Hagrida. Anton Lesser (73) tumačit će prodavača štapića, Ollivandera.

London: Gluma?ka ekipa filma o Harryju Potteru plakala na zadnjoj premijeri
Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI

U studenom se snimalo na imanju Ashridge u Hertfordshireu, gdje su snimane scene Quidditcha. Zanimljivo, na istoj lokaciji sniman je i film 'Harry Potter i Plameni pehar' iz 2005. godine.

Radcliffe zaključuje kako je najvažnije dopustiti novoj generaciji da stvori vlastiti identitet u čarobnjačkom svijetu, bez sjene slavnih prethodnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila
KONTROVERZNA SPLIĆANKA

FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila

Steffani Banić jedna je od najupečatljivijih stanarki sedme sezone reality showa Big Brother. Ljubovala je s Ervinom Mujakovićem, a sebe je opisala kao 'vampiricu'
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 18. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom
OTKRIO NAM PLANOVE

Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom

Više od deset godina nakon Big Brothera, Ervin Mujaković ostao je poznato lice, ali sada izgleda potpuno drugačije nego za vrijeme showa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026