Daniel Radcliffe o novoj postavi Harryja Pottera: Nemojte ih pritiskati i uspoređivati s nama

Glumac Daniel Radcliffe (36), koji je utjelovio najpoznatijeg čarobnjaka na svijetu, zamolio je obožavatelje da ne uspoređuju novu generaciju glumaca iz nadolazeće HBO-ove serije o Harryju Potteru s originalnom filmskom postavom.

Naglasio je kako je najvažnije da mladi glumci imaju priliku razvijati se bez pritiska očekivanja i stalnih usporedbi.

Foto: Joel Ryan/PRESS ASSOCIATION

- Kad su klinci odabrani za uloge, svi su govorili kako ih treba zaštititi. Ako to zaista mislite, onda ih nemojte stalno uspoređivati s nama - rekao je Radcliffe.

U televizijskoj adaptaciji Harryja Pottera, Dominic McLaughlin tumačit će Harryja, Arabella Stanton preuzima ulogu Hermione Granger, a Alastair Stout postat će Ron Weasley. Radcliffe vjeruje da će novi Harry biti čak i bolji od njega.

Foto: HBO/Instagram

- Bit će to nova i drugačija verzija. Siguran sam da će Dominic biti bolji nego što sam ja bio. Ja sam učio usput - priznao je.

Glumac je dodao kako je slava u ranoj dobi dvosjekli mač, ali ponekad može pasti i lakše jer djeca odrastaju s njom, pa im ne djeluje toliko neobično. Mladim kolegama je poručio da se oslone na cijelu filmsku ekipu, a ne nužno samo na starije glumce.

- Svi misle da su nas odgajali legendarni britanski glumci, ali Maggie Smith mi nije davala savjete. Najbliži smo zapravo bili s ekipom iza kamere - rekao je.

Foto: Jean/PRESS ASSOCIATION

Serija okuplja i impresivnu postavu iskusnih glumaca. Janet McTeer (64) utjelovit će profesoricu McGonagall, Paapa Essiedu (35) preuzet će zahtjevnu ulogu Severusa Snapea koju je u filmovima proslavio pokojni Alan Rickman, dok će Nick Frost (53) glumiti omiljenog čuvara ključeva Hagrida. Anton Lesser (73) tumačit će prodavača štapića, Ollivandera.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI

U studenom se snimalo na imanju Ashridge u Hertfordshireu, gdje su snimane scene Quidditcha. Zanimljivo, na istoj lokaciji sniman je i film 'Harry Potter i Plameni pehar' iz 2005. godine.

Radcliffe zaključuje kako je najvažnije dopustiti novoj generaciji da stvori vlastiti identitet u čarobnjačkom svijetu, bez sjene slavnih prethodnika.