Danijela Martinović oduševila je haljinom iz 1998.: Otkrila zašto ju je izabrala za nastup na Dori

Za ljubičasto-plavu haljinu koju je nakon 28 godina, ponovno odjenula za nastup na Dori, Danijela Martinović kaže da je "čuvarica uspomena" zapisanih u vremenu i notama.

Kada je nekoliko dana uoči nastupa u show programu prve polufinalne večeri na Dori, Danijela Martinović objavila foto uspomenu na trenutak u kojem ponosna u ruci drži prije 28 godina osvojenu statuetu Dore, nitko nije mogao predvidjeti da će se naša poznata pjevačica na pozornici glazbenog natjecanja za pjesmu Eurovizije, pojaviti u istoj haljini u kojoj se smiješi s te fotografije.

Foto: HRT

Taj glazbeno – modni moment koji je Danijela priredila uz izvedbu pjesme "Neka mi ne svane" s kojom je 1998. godine odnijela pobjedu na Dori te osvojila visoko peto mjesto na eurovizijskoj pozornici u Birminghamu, izazvao je i oduševljenje produkcije, jer se po prvi put dogodio u Hrvatskoj.

Odlukom da za nastup u kojem je izvela mix svojih brojnoj publici omiljenih pjesama, odjene baš tu haljinu koju je sačuvala i oduševila se otkrivši da joj nakon toliko godina pristaje kao salivena, Danijela je željela poslati duboku poruku o važnosti trajanja i čuvanja onog što osjećamo vrijednim.

- Neki komadi robe nisu samo tkanina, već nositelji priča koje nikada ne izlaze iz mode - izjavila je pjevačica koja se i sama voli poigravati modom, ali trendove uvijek prilagođava svojoj osobnosti.

U dugogodišnjoj karijeri Danijele Martinović, bilo je puno važnih trenutaka, nastupa na brojnim pozornicama, i za njih kreiranih odjevnih predmeta od kojih je većinu darovala, no, ova je haljina ostala. Sačuvala je svoje mjesto u ormaru, visjela je tiha i strpljiva kao čuvarica predivnih uspomena na glazbene i životne trenutke koje je donio uspjeh pjesme „Neka mi ne svane“.

- Sada mi je jasno da je ostala tu, pažljivo očuvana jer sam negdje duboko u sebi osjećala da je pred njom priča koju tek mora ispričati - poručila je Danijela.

Foto: HRT

- Izaći na pozornicu Dore nakon 28 godina i ponovno u toj haljini izvesti tu pjesmu, bilo je jako emotivno, ali željela sam publici donijeti tu emociju, učiniti ih u tom trenutku vremena ujedno sjetnima i sretnima. Znam da je ta haljina i taj nastup zapisan u sjećanjima mnogih i sigurna sam da su se, vidjevši me na pozornici u tom izdanju, mnogi u mislima vratili u tu 1998. godinu koju možda, baš kao i ja, čuvaju na posebnom mjestu u srcu - dodala je Danijela.

Ova posebna haljina spojila je prošlost i sadašnjost u jednom trenutku, podsjećajući na dio glazbenog puta Danijeline velike karijere koja traje toliki niz godina. Zato njena priča nije samo priča o zagrljaju vremena, o susretu prošlosti i sadašnjosti, o nostalgiji i uspomenama, već je to ponajprije priča o trajanju i snazi jedne žene i glazbe koja nadilazi vrijeme.