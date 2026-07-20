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Danijela Martinović otkrila je kako je proslavila 55. rođendan

Piše 24sata,
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Danijela Martinović otkrila je kako je proslavila 55. rođendan
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Foto: Instagram
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Ovaj rođendan po mnogočemu za mene je bio poseban, a tako sam ga i proslavila, posebno, drugačije, tiho, napisala je pjevačica

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Na 55. rođendan Danijela Martinović nije birala veliku proslavu ni glasnu zabavu. Otišla je u Mariju Bistricu i dan provela u Svetištu Majke Božje Bistričke.

POZNATA PJEVAČICA Biste li je prepoznali? Ova naša pjevačica slavi 55. rođendan, a evo kako se mijenjala...
Biste li je prepoznali? Ova naša pjevačica slavi 55. rođendan, a evo kako se mijenjala...

- Ovaj rođendan po mnogočemu za mene je bio poseban, a tako sam ga i proslavila, posebno, drugačije, tiho, a svečano. Još jednom hvala vam od srca na svim divnim željama - poručila je pjevačica uz prizore iz svetišta.

Danijela se na svoj 55. rođendan prisjetila i priče koja seže u vrijeme prije njezina rođenja. Malo je nedostajalo da se danas uopće ne zove Danijela.

- Prije točno 55 godina svijet je umalo dobio djevojčicu po imenu Dilajla, a ta Dilajla trebala sam biti ja, jer moja je mama obožavala pjesmu Toma Jonesa 'My, my, my Delilah'. Nasreću, Božji planovi bili su drugačiji. Žena se obraćala nestašnoj curici od oko dvije godine pokušavajući je umiriti, Danijela... Danijela, ponovila je moja mama, pomazila trbuh i rekla: Ti si Danijela - otkrila je proteklog tjedna na Instagramu.

Foto: instagram

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