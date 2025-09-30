Obavijesti

TREĆA SREĆA?

Danijela Martinović otkrila želi li se opet natjecati na Euroviziji

Piše 24sata
Danijela Martinović otkrila želi li se opet natjecati na Euroviziji
Foto: Gordan Svilar

Hrvatska pjevačica Danijela Martinović u emisiji na bravo!Kids progovorila je o suzama te malenoj voditeljici otkrila želi li se vratiti na Euroviziju

Domaća pop zvijezda Danijela Martinović gostovala je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo! KIDS radiju kod najmlađe i najslađe voditeljice Maše. U iskrenom razgovoru otkrila je dirljive detalje iz svog života i karijere te se prisjetila jednog od najdražih nastupa.

Foto: Gordan Svilar

"Možda bih se vratila na sami početak, kad me stariji brat Denis uzeo za ruku i odveo u crkvu sv. Dominika jer im pjevačica taj dan nije mogla pjevati. Mislim da je to inicijalna točka koja mi je otvorila sva vrata", rekla je Danijela.

Mašu je zanimalo priželjkuje li Danijela treću sreću na Euroviziji, nakon što je 1995. predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Nostalgija" (s opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko, osvojivši 11. mjesto) i 1998. u Birminghamu s pjesmom "Neka mi ne svane" kad je osvojila 5. mjesto.

"Ti si treća osoba u posljednjih mjesec dana koja me to pitala. Do sada nisam razmišljala o tome, međutim, svaki put kad kažem da neću, onda mi se baš dogodi da dobijem to iskustvo. Ako mi se dogodi neka jako dobra pjesma, mislim da bih se čak i usudila. Ni ja nisam sigurna što izgovaram, ali izgovorila sam tebi. Ti imaš ekskluzivu, Mašo", rekla je Danijela uz osmijeh za bravo! KIDS.

Govoreći o publici, otkrila je dojmljiv trenutak s koncerta: "Nedavno mi je na koncert u Istri došao jedan gospodin iz Australije. Rekao mi je da je zbog mene promijenio kartu i mjesec dana ranije došao u Hrvatsku samo kako bi bio na mom koncertu. To je za mene najljepša stvar na svijetu."

Na pitanje o emocijama Danijela je otvoreno priznala: "Teško mi je to mjerljivo jer ja puno plačem. Suze su mi prirodne, ne skrivam ih. Plačem kad sam tužna i kad sam sretna."

Foto: Gordan Svilar

Kad ju je Maša pitala tko je tješi kad je tužna, Danijela je otkrila: "Tješi me najbolja prijateljica Doris. Rođene smo iste noći, u istom rodilištu. Starija sam od nje 2 i pol sata. Želim ti da kroz život imaš jednu, a ako Bog dade, i više takvih prijateljica, jer ti one daju vjetar u leđa. U posljednje vrijeme, odnosno zadnje tri godine, jako me tješe moja dva mačića, Lu i Piko."

"Kad biste se vratili u prošlost, što biste rekli maloj Danijeli?", upitala je Maša.

"Joj, sad ćeš me rasplakati. Ovo je baš moćno pitanje, hvala ti na tome. Sjela bih joj u krilo i rekla joj: Nemoj se bojati, nisi sama“, zaključila je Danijela.

